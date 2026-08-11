La Dierre Basketball Reggio Calabria annuncia con orgoglio l’ingaggio del playmaker reggino Alessandro Pes. Un innesto di forte identità locale che regala freschezza, forza e coraggio al progetto bianco-blu in vista del prossimo campionato di Serie C Unica.

Classe 2007, Pes rappresenta uno dei profili più interessanti del panorama cestistico cittadino e regionale. Il suo percorso parte dalle giovanili del Basket Pellaro per poi proseguire con la Botteghelle società con le quale ha affrontato anche i prestigiosi campionati d'Eccellenza. Nell'ultimo biennio si è messo in luce con la maglia della Pallacanestro Viola in Serie B Interregionale, dove ha lavorato costantemente a contatto con la prima squadra, oltre a recitare un ruolo da protagonista nel campionato regionale di DR1 e nei tornei giovanili Gold.

Ora il playmaker reggino scalpita per mettere il proprio talento al servizio del nuovo roster guidato da coach Dario Lo Storto. Un acquisto "a km zero" che sottolinea la volontà della Dierre Basketball di valorizzare le eccellenze del territorio e costruire una squadra ambiziosa, pronta ad affrontare la formula del torneo.

In una stagione così intensa, l'energia e il carattere di Alessandro Pes saranno armi preziose per le ambizioni bianco-blu