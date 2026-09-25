La Dierre Basketball sceglie il Pianeta Viola «Massimo Mazzetto» come campo ufficiale per la nuova stagione

Reggio Calabria – La Dierre Basketball Reggio Calabria è lieta di annunciare che il campo da gioco ufficiale per la stagione che si va ad aprire sarà il Pianeta Viola «Massimo Mazzetto». Una scelta ponderata, maturata con l’obiettivo di garantire in chiave funzionale il massimo dei comfort ai propri cestisti e di poter godere di un impianto ricco e sufficientemente ampio per contenere la gioia e l’entusiasmo dei colori bianco-blu.

Rispetto al calendario già divulgato dalla FIP Sicilia, non cambieranno i giorni: le gare interne saranno disputate il sabato alle ore 19:00.

La prima partita stagionale vedrà la Dierre impegnata in trasferta sul campo della Virtus Trapani, con palla a due fissata per il 27 settembre.

L’imprevedibile Nova Basket sarà invece la prima avversaria a Reggio Calabria: l’appuntamento è per il 3 ottobre 2026 alle ore 19:00 al Pianeta Viola «Massimo Mazzetto».

La squadra è fatta, pronta per una season intrigante.

In regia Marcone, Vozza e Pes. Confermati anche Petrovic e Miljanic con l’ucraino Batalskyi da non formato. Grande ritorno in Calabria per Ljubo Misolic, ex Rende. Stefano Natalini, Luca Giorgino, il tiratore Indellicato, ed il giovanissimo Centofanti completano il roster affidato alla guida del campione d’Italia Under 19 Gold con Gallarate, Dario Lo Storto.