La Dierre Basketball si prepara ad un nuovo, delicato appuntamento casalingo. Domenica al Palalumaka alle ore 18 arriva Gela, una sfida che vale doppio in termini di classifica e morale. A presentare il match è stato il giocatore Jovan Miljanic, che ha fatto il punto della situazione nello spogliatoio biancoblu.

«Come state? Stiamo abbastanza bene», esordisce Miljanic, ma con un velo di amarezza per l’ultimo weekend. Il riferimento è alla vicenda della gara contro Comiso, una pagina storta che la squadra vuole lasciarsi alle spalle. «Siamo un po’ delusi per quanto riguarda la partita contro Comiso – spiega il cestista della Dierre – che è stata purtroppo rimandata per motivi legati all’infortunio dell’arbitro. In teoria dovevamo recuperare, ma poi ci hanno dato la partita persa a tavolino».

Nonostante la batosta amministrativa, in casa Dierre l’attenzione è già tutta proiettata al futuro e alla prossima battaglia. «Comunque pensiamo al futuro – prosegue deciso Miljanic –. Ci stiamo preparando per questa sfida importante di domenica e cercheremo di portarla a casa. Sono punti fondamentali per il proseguo del campionato».

L’avversario di turno è il Gela, una squadra che all’andata ha avuto la meglio sulla Dierre. I siciliani arrivano da una sconfitta contro Milazzo, un risultato che ha sorpreso un po’ tutti e che potrebbe renderli ancora più pericolosi. «C’è voglia di riscatto. Loro cercheranno subito a mettersi alla prova per vincere – avverte Miljanic –. Sarà una partita importante anche per loro. Noi stiamo cercando di prepararla al meglio. Li conosciamo bene perché comunque all’andata abbiamo perso, e loro stanno giocando una bellissima pallacanestro. Stanno giocando bene, anche se hanno perso l’ultima, sono in buona forma».

Parole chiare quelle del giocatore della Dierre, che dipinge una gara dal fascino antico: due squadre che si conoscono, reduci da risultati negativi ma desiderose di svoltare la stagione. L’appuntamento è per domenica, con la Dierre chiamata a sfruttare il fattore campo per ricominciare a correre.