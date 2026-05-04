«Sembrava scritto, e invece è stato soltanto il primo atto. Ma che spettacolo. La Dierre firma la prima, pesantissima fuga in avanti nel quarto di finale playoff della caccia al sogno Serie B Interregionale. Sul parquet infuocato del Paladavolos di Comiso, i bianco-blu hanno sbancato il fortino avversario con un 90-92 che profuma di impresa, maturato al termine di una battaglia ricchissima di emozioni, ribaltoni e un finale da film.

Al cospetto di un’Olympia Basket Comiso fiera e mai doma - si legge nella nota stampa della Dierre Basket – i ragazzi di coach Inguaggiato hanno mostrato il lato migliore del proprio carattere: capaci, caparbi, cinici. A variare il copione ci hanno pensato loro, con un primo tempo da applausi. Dopo un iniziale equilibrio, la Dierre ha allungato nel secondo quarto, chiudendo avanti negli spogliatoi con un margine che sembrava poter gestire.

Ma Comiso non è squadra che molla. I padroni di casa hanno rimontato punto su punto, logorando il vantaggio ospite fino alla tripla del pareggio siglata da Iurato a quaranta secondi dalla sirena finale. È stato il preludio all’overtime.

Nel supplementare, stessa trama, stesso brivido. La Dierre torna avanti con un break firmato Reggio Calabria, ma ancora una volta Comiso non accenna ad arrendersi, risale, riaggancia e sembra avere la freccia giusta per il sorpasso decisivo.

È in quell’istante che coach Inguaggiato pesca dal cilindro una rimessa da manuale, studiata nei minimi particolari. La palla viaggia precisa e trova Elias Donati, che in area si inventa un canestro tanto acrobatico quanto vincente. Un balzo impossibile, un corpo a corpo, il tocco morbido che si insacca a fil di tabellone. Due punti che valgono il +2 e il definitivo 90-92 ed uno a zero nella serie.

Giovedì alle ore 21 al Palalumaka, la Dierre proverà a chiudere i conti. Magnifica la prestazione di Jovan Miljanic, tecnico, volitivo e caparbio. Donati mostra la sua migliore pallacanestro, 18 punti per Cernic iper controllato dalla difesa siciliana»..

A.DIL. Olympia Basket Comiso-A.S.D. Dierre: 90-92 (19-19, 14-25, 25-16, 24-22, 8-10)

Olympia Basket Comiso: Palmucci 18, D'Urzo 17, Ouro Bagna 16, Iurato 15, Turner 10, Tartaglia 7, Salafia 7, Licata 0, Khalifa 0, Floridia 0, Nicosia 0, Savarese 0

Dierre Reggio: Miljanic 30, Donati 18, Cernic 18, La Mastra 8, Epifani 8, Petrovic 4, Alescio 4, Arrighini 2, Gallardo 0, Iannò 0

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