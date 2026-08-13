Il club nato dalla fusione tra Admo e Bocale lavora sodo nel ritiro estivo. Il tecnico fa il punto in vista dell'inizio della stagione e lancia il primo test con la Vibonese

Il percorso dell'Admo Pro Pellaro muove ufficialmente i suoi primi passi. Nato dalla fusione tra l'Admo Pro Pellaro e il Bocale, il nuovo club bianconero si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza e, a giudicare dalle manovre messe a segno finora sul mercato, le premesse mettono in luce ambizioni decisamente importanti.

In attesa del debutto ufficiale in Coppa Italia Dilettanti, la squadra si è ritrovata agli ordini di mister Max Ginobili per le prime sgambate estive e per mettere benzina nelle gambe.

Il primo bilancio di mister Ginobili

A tracciare un primissimo bilancio di queste giornate di preparazione è stato proprio il tecnico bianconero, soddisfatto dell'impatto con il nuovo gruppo pur con le difficoltà legate al clima: «Si sta facendo fatica a causa del caldo, ma stiamo lavorando bene e duramente. Inoltre ho trovato un gruppo di ragazzi molto disponibili e di questo sono davvero contento».

Obiettivi e consapevolezza

In vista dei prossimi impegni ufficiali, la dirigenza ha piazzato tasselli importanti, alzando l'asticella delle aspettative. Un messaggio recepito chiaramente da Ginobili, che tuttavia preferisce mantenere i piedi per terra, puntando tutto sul verdetto del rettangolo di gioco: «La società giustamente ha cercato di alzare l'asticella e siamo consapevoli di avere una buona squadra, ma è anche vero che ci sono altre ottime compagini. Puntiamo a essere protagonisti e non ci tiriamo indietro. Non vogliamo fare grandi proclami o programmi, ma dimostrare direttamente sul campo se meritiamo questo ruolo».

Arriva il test con la Vibonese

Per valutare lo stato di forma del gruppo e oliare i primi meccanismi tattici, l'Admo Pro Pellaro si prepara ad affrontare il suo primo test pre-stagionale contro un'avversaria di rango: la Vibonese.

Un impegno stimolante che il mister analizza così: «Affronteremo una squadra di categoria superiore, visto che milita in Serie D, e che tra l'altro ha iniziato la preparazione prima di noi. Sarà senz'altro un bellissimo test per capire a che punto siamo».