Potrebbero esserci clamorosi risvolti sul fronte Stilomonasterace e sulla conseguente cessione del titolo sportivo. Dopo la stupenda stagione in Eccellenza, chiusa al terzo posto e con una finale playoff disputata, la compagine reggina ha forti difficoltà a continuare il proprio percorso e, da settimane, ha annunciato la cessione del titolo sportivo.

Possibile svolta

Nel corso delle settimane, inoltre, si erano fatte tante ipotesi in merito al destino di questo titolo. Inizialmente si era fatto vivo il Locri, con cui però non si è trovato l'accordo e con la compagine locrese che ha virato sul titolo del Taurianova, in Promozione B. In seguito c'erano stati dei contatti con il Corigliano, con quest'ultimo però che non poteva rilevare il titolo non essendo una squadra della stessa provincia (come prevede il regolamento) e, per un brevissimo periodo, si era fatta strada l'ipotesi di una fusione e con il Corigliano appunto che avrebbe abbracciato l'Eccellenza in questo modo.

Fino a qualche giorno questa sembrava l'ipotesi più accreditata ma, negli ultimi giorni appunto, si è verificata una clamorosa svolta che potrebbe cambiare nuovamente gli scenari sia del destino del club che della geografia dell'Eccellenza.

La Pro Pellaro, infatti, sarebbe fortemente interessata alla rilevazione del titolo dello Stilomonasterace e, addirittura, recentemente c'è stato un incontro tra il patron stilese Sabatino e quello bianconero Nunzio Praticò. Le sensazioni sembrano essere positive e, di conseguenza, non sono da escludere eccezionali sorprese in un'estate ancora agli albori ma già ampiamente calda.