La storia della Domotek Volley continua a scrivere pagine indelebili: entusiasmo a raffica per la premiazione del club al Volley Mercato di Bologna, dove la società ha ricevuto gli applausi di tutto il mondo pallavolistico italiano, conquistando i riconoscimenti per la Coppa Italia Del Monte, la Supercoppa e il piatto celebrativo della promozione in A2, uniti al premio di miglior coach dell'anno, il Premio “Costa-Anderlini”, assegnato al proprio deus ex machina, l'allenatore reggino Antonio Polimeni.

I trofei diventano cinque per una stagione veramente pazzesca, con il conferimento all'addetto stampa del club amaranto, il giornalista Giovanni Mafrici, del riconoscimento come miglior addetto stampa.

Durante la cerimonia sono stati ufficializzati anche gli accoppiamenti del campionato grazie alla pubblicazione dei calendari. Si inizia il 18 ottobre 2026 con la prima giornata.

Prima giornata in trasferta, così come accadde anche nella passata stagione, in casa della quotatissima Abba Pineto, vincitrice della Supercoppa e della Coppa Italia di A2 (ritorno il 10 gennaio 2027 al PalaCalafiore).

Seconda giornata il 25 ottobre al PalaCalafiore contro Brescia (ritorno il 17 gennaio 2027); terza giornata in trasferta il 1° novembre a Grottazzolina (ritorno il 24 gennaio).

La quarta giornata (8 novembre-31 gennaio): Domotek-Reggio Calabria – Gioia del Colle.

La quinta giornata: Fano-Reggio Calabria (15 novembre-7 febbraio).

Sesta giornata: Rinascita Lagonegro-Domotek (22 novembre-14 febbraio).

Settima giornata: Reggio Calabria-Napoli (29 novembre-21 febbraio).

Ottava giornata: Reggio Calabria-Reggio Emilia, spareggio per la A2 dello scorso anno (6 dicembre-28 febbraio).

Nona giornata: Reggio Calabria-Ravenna (13 dicembre-14 marzo).

Decima giornata: Macerata-Reggio Calabria (20 dicembre-21 marzo).

Undicesima giornata: il derby tra Domotek Volley e Palmi (27 dicembre-27 marzo).

Dodicesima giornata: la rivincita tra Belluno e Domotek (3 gennaio-3 aprile).

Tredicesima giornata: la Domotek, nell'ultima giornata della stagione regolare, giocherà contro Porto Viro (6 gennaio-11 aprile).

Il campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/27 si prospetta avvincente e ricco di stimoli per la formazione amaranto. Le squadre in scena saranno quattordici e, tra queste, spiccano molti volti noti che hanno incrociato la strada della Domotek nelle ultime, epiche stagioni. C'è Belluno Volley, proprio la compagine affrontata e superata nella finale che è valsa la promozione. E poi la Conad Reggio Emilia, vecchia conoscenza degli spareggi e delle finali di Coppa Italia e Supercoppa Del Monte, con cui la Domotek ha disputato cinque indimenticabili partite per la A2. Un'altra rivalità destinata ad accendersi sarà il derby della Città Metropolitana contro Sviluppo Sud Palmi.

Con 14 squadre al via, la A2 promette battaglia. Oltre ai già citati Belluno, Palmi e Reggio Emilia, il girone ospiterà formazioni storiche e ambiziose come Consoli Sferc Brescia, Essence Hotels Fano, JV Gioia del Colle, Yuasa Battery Grottazzolina, Rinascita Lagonegro, Associati Fisiomed Macerata, Virtus Volley Napoli, Abba Pineto, Alva Inox Porto Viro e Consar Ravenna.

Cinque le conferme nel roster dei reggini: il capitano Domenico Laganà, il palleggiatore con trascorsi nella Nazionale maggiore Davide Saitta, il centrale Luca Presta, il libero Saverio De Santis e il veterano Lazzaretto.

Tanta curiosità nel vedere all'opera i nuovi centrali Bragatto e Buzzi, la nuova banda Iervolino, gli stranieri Sen, nazionale sloveno, e Boiko, nazionale ucraino, accanto al nuovo secondo libero Alessandro Bruno, Andrea Asteriti da Crotone, Marco Favretto e Mattia Bonanno.