L'ex atleta amaranto protagonista della Festa Giovanile al Pianeta Viola: «L'amore per questo sport non è mai finito. Billy Gurnari è stato determinante per la mia carriera»

Una festa dedicata ai giovani, ma anche ai valori che rendono lo sport una palestra di crescita umana oltre che atletica. Al Pianeta Viola si è svolta la Festa Giovanile Amaranto del settore giovanile Canale Sport Specialist, appuntamento che ha riunito sul parquet decine di giovani pallavolisti e le figure che ogni giorno ne accompagnano il percorso.

Tra queste c'era anche Elsa Carere, dirigente della Domotek Volley, che ha vissuto la giornata con l'entusiasmo di chi continua a considerare il campo una seconda casa. «È un'emozione veramente forte essere qui con queste ragazzine che rappresentano il futuro della pallavolo», ha raccontato a margine dell'evento. Una manifestazione che per Carere assume un significato ancora più profondo perché legata alla crescita di un movimento che, a suo giudizio, può tornare a regalare soddisfazioni alla città.

«Mi auguro che Reggio Calabria possa tornare ai livelli che merita. Quando giocavo io esistevano diverse realtà importanti come Mangiatorella, Gallico e Ionicagrumi. Oggi con la Domotek spero davvero che si possa arrivare molto, molto in alto». Un ritorno alla pallavolo arrivato grazie alle figlie, che hanno scelto proprio questo sport. Da lì la scintilla si è riaccesa.

«Mancavo dalla pallavolo da parecchio tempo. Sono rientrata grazie alle mie figlie che hanno deciso di praticare questo sport. In realtà è un amore che non è mai finito, c'è stato soltanto un periodo di lontananza».

Nel ruolo di dirigente e aiuto allenatrice, Carere ha ritrovato sensazioni che pensava di aver lasciato alle spalle. «Quando prendo la palla tra le mani mi viene ancora voglia di ricominciare. Purtroppo l'età non me lo consente, ma l'emozione è sempre la stessa».

Non poteva mancare un pensiero per chi ha contribuito alla sua crescita sportiva, a partire da Billy Gurnari, oggi direttore tecnico delle progettualità amaranto. «Era severo, molto severo. Ancora oggi quando mi parla mi incute timore. È stato però colui che ha determinato il mio successo sportivo. Insieme al professor Falcone è stato fondamentale per permettermi di partire da Reggio e costruire il mio percorso. Mi auguro che possa accadere anche ai ragazzi e alle ragazze che oggi sono qui».

Infine uno sguardo alla straordinaria stagione della Domotek Volley e all'entusiasmo che ha accompagnato il percorso della squadra.

«C'è stato un coinvolgimento mediatico importante e un palazzetto sempre pieno. Era qualcosa che non si vedeva da anni. Il pubblico è un giocatore fondamentale e da noi riesce davvero a fare la differenza».

Una testimonianza che unisce passato e futuro, esperienza e passione, nel segno di una pallavolo che continua a guardare avanti partendo dai suoi giovani protagonisti.