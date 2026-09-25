Terzo test pre-season per i ragazzi di mister Antonio Polimeni. Dopo le sfide contro Modica e Vibo Valentia, gli amaranto scendono in campo al PalaCalafiore per un allenamento congiunto contro la Sviluppo Sud Palmi. Alle 19:00 si accende la scintilla in casa.



La preparazione della Domotek Volley entra nel vivo. Dopo i primi due test stagionali, che hanno visto i ragazzi di coach Antonio Polimeni misurarsi con avversari di tutto rispetto come Modica e la Tonno Calipo Vibo Valentia di A2, è tempo di tornare sul parquet amico. Questa sera, alle ore 19:00, il PalaCalafiore ospiterà un allenamento congiunto contro la Sviluppo Sud Palmi, formazione di Serie A2.



Un appuntamento che non è solo un semplice test tecnico, ma rappresenta la prima occasione per la squadra di ritrovare il calore del pubblico di casa.



E proprio in vista di questo incontro, il giovane palleggiatore Marco Favretto ha fatto il punto della situazione ai microfoni, raccontando le sensazioni di queste prime settimane di lavoro.



Favretto non ha dubbi: «Finora è andata bene. Personalmente non guardo molto al risultato, per me è soprattutto un’amichevole e l’ultima cosa importante. Io guardo più a come giochiamo di squadra, soprattutto al gruppo, a quanto siamo uniti. Per me quello è sempre una chiave per quella che poi sarà la nostra stagione. Metto prima il gruppo e poi il risultato».



Un messaggio chiaro quello del palleggiatore, che sottolinea come l’amalgama tra i reparti sia l’obiettivo principale di questa fase di preparazione: «A livello tecnico dobbiamo sistemare ancora qualcosa, manca ancora un po’ di intesa. Parlo per me, con schiacciatori, centrali, tra tutti. Manca un po’ di intesa, che però pian piano stiamo riuscendo ad allenare e a far vedere sempre di più in campo».



Il campionato è ormai alle porte e la prima partita contro Pineto inizia a intravedersi all’orizzonte. Nonostante la tensione per l’esordio sia ancora lontana, i feedback che arrivano dallo spogliatoio sono più che positivi: «Sì, anche perché il campionato si avvicina ogni giorno di più. La partita con Pineto iniziamo un attimino a intravederla, anche se è ancora lontana. Però i feedback che arrivano sono buoni, c’è voglia di fare bene insieme». Un entusiasmo che Favretto attribuisce anche all’accoglienza ricevuta: «Sin dal primo momento in cui sono arrivato mi sono trovato come a casa, grazie ai compagni, grazie a tutto lo staff. È molto piacevole giocare qua».



Quella contro Palmi non sarà una partita come le altre. Non solo perché sarà il primo confronto contro una squadra della stessa categoria, ma anche perché prefigura un derby che si ripeterà poi in campionato. «Contro Palmi sarà sicuramente importante, anche perché sarà la prima partita in cui ci misuriamo con una squadra della nostra categoria. Avremo modo di vedere cosa fare per raggiungere il livello necessario per ottenere i migliori risultati possibili», ha spiegato Favretto, consapevole che, nonostante l’etichetta di “Allenamento congiunto”, l’incontro nasconde insidie e situazioni tattiche da studiare.



Ma non è solo il volley a conquistare il giovane atleta. Favretto ha voluto spendere parole al miele anche per la città che lo sta ospitando: «Mi trovo molto bene, è molto bella. Pure essendo a Catona, è comunque una zona molto tranquilla. Spostandosi vedo che la gente è molto amichevole, anche nei vari ristoranti convenzionati. Mi piace soprattutto il lungomare: quando sono venuti anche i miei genitori ho passato molto tempo lì».



Dopo il test di questa sera contro la Sviluppo Sud Palmi, la Domotek Volley prosegue il suo cammino di avvicinamento al campionato con un calendario fitto di impegni. Il 30 settembre i reggini torneranno tra le mura amiche ospitando nuovamente Vibo Valentia, mentre il 3 ottobre saranno di scena a Palmi contro la formazione locale. Il 5 ottobre nuovo incrocio con Modica, questa volta in casa, e il 7 ottobre chiusura in campo neutro contro Energy Time Spike Campobasso.



L’appuntamento è per questa sera, ore 19:00, al PalaCalafiore. E c’è una novità importante per i tifosi: direttamente al palazzetto sarà possibile sottoscrivere la tessera abbonamento per la nuova stagione. Un motivo in più per non mancare e iniziare a far sentire tutto il calore della Domotek.