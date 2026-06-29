Mentre il Palacalafiore si prepara ad accogliere le ultime emozioni della stagione con l’arrivo della Nazionale, che si avvicina ogni giorno di più, il dirigente della Domotek Volley, Maurizio Finizzi, traccia un bilancio più che positivo dell'annata sportiva appena conclusa, gettando già lo sguardo verso il futuro.

In occasione della festa di fine anno del settore giovanile della Canale Sportspecialist, Finizzi ha rilasciato dichiarazioni che profumano di ambizione e di grande attaccamento alla maglia. «Posso dire che è stato un anno magnifico. Abbiamo lavorato sin dall'inizio con grande impegno sul settore giovanile, raggiungendo numeri importanti che speravamo e ci auguravamo di ottenere».

Ma la macchina organizzativa non si ferma: «Siamo già orientati alla prossima stagione sportiva. Abbiamo già effettuato i primi incontri con la guida del direttore tecnico Billy Gurnari per preparare il settore giovanile, anche alla luce dei nuovi cambiamenti della FIPAV e delle nuove categorie. Siamo già pronti ad affrontare la prossima sfida».

L'obiettivo è ambizioso e chiaro: raddoppiare il numero degli atleti del vivaio. «Vogliamo portare il settore giovanile a minimo 200 tesserati – annuncia il dirigente – Sarebbe un bel traguardo per la nostra realtà».

A spingere i giovani verso la Domotek è anche il successo della prima squadra. Intervistato dopo la recente esposizione dei tre trofei al Pianeta Viola, Finizzi sottolinea l'importanza di questo effetto traino: «La prima squadra è fondamentale. I successi dei “grandi” permettono ai ragazzini di avvicinarsi al nostro settore giovanile. Quando sentono parlare di Domotek, si avvicinano con entusiasmo».

Un entusiasmo che Finizzi vive in prima persona: «Quando vado in giro e mi vedono con la polo ufficiale della Domotek è un onore per me rappresentare la mia città. Questa società non è solo una squadra, è una famiglia. Noto che la cittadinanza reggina si sta avvicinando sempre di più al volley».

Un capitolo a parte è dedicato al tecnico della prima squadra, mister Polimeni, al suo primo anno in Serie A2. Finizzi non ha dubbi sul suo valore: «Polimeni non può fare solo la A2, per me può fare anche la Superlega. L'anno scorso, prima che iniziasse il campionato, azzardai dei pronostici: avevo detto Coppa Italia, Supercoppa e Promozione. Bene, si sono verificati tutti».

«E per il prossimo anno, facendo tutti gli scongiuri, non dico promozione in Superlega, ma quantomeno i playoff per accedervi. Questa è la mia previsione, ce la riascolteremo».