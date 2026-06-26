Il direttore tecnico traccia il bilancio della stagione del settore giovanile durante la festa al Pianeta Viola: «La prima squadra è un esempio, ma il valore più grande è la crescita dei ragazzi»

Una stagione da ricordare e un futuro tutto da costruire partendo dai più giovani. È questo il messaggio lanciato dal direttore tecnico della Domotek Volley Reggio Calabria, Billy Gurnari, durante la festa di chiusura del settore giovanile che si è svolta al Pianeta Viola, appuntamento che ha riunito atleti, famiglie e staff tecnico per celebrare un anno ricco di soddisfazioni.

«È bellissimo vedere tantissimi ragazzi con il sogno della pallavolo – ha dichiarato Gurnari –. Questa festa rappresenta il momento conclusivo di una stagione lunga e intensa. La partecipazione è stata straordinaria e testimonia quanto stia crescendo il nostro movimento».

Il settore giovanile rappresenta uno dei cardini del progetto della società amaranto, impegnata a costruire un percorso che accompagna gli atleti fin dai cinque anni fino all'Under 18.

«Abbiamo vissuto una stagione importante con la prima squadra, ma parallelamente abbiamo avviato questo progetto dedicato ai giovani. L'obiettivo è continuare a crescere: oggi stiamo aumentando i numeri, domani vogliamo crescere soprattutto sul piano della qualità», ha spiegato il direttore tecnico.

Tra i momenti più emozionanti della giornata, la consegna degli attestati di partecipazione ai ragazzi e la possibilità di fotografarsi con i trofei conquistati dalla prima squadra. «I nostri giovani ci tenevano tantissimo. Abbiamo voluto regalare loro questa sorpresa: un attestato e una foto con i trofei, perché possano sentirsi parte di questo percorso e sognare di conquistarne un giorno altri».

Un ringraziamento è stato rivolto anche al title sponsor Canale, che ha sostenuto il progetto del vivaio contribuendo alla realizzazione delle nuove divise. «Ringraziamo il nostro title sponsor che ha impreziosito queste bellissime maglie, ispirate a quelle della prima squadra. Anche questo aiuta i ragazzi a sentirsi parte della famiglia Domotek».

Per Gurnari, però, il valore del settore giovanile va ben oltre i risultati sportivi. «Non dobbiamo dimenticare che il nostro è innanzitutto un progetto sociale. Attraverso lo sport i ragazzi imparano a stare insieme, a confrontarsi e a crescere. Alle vittorie ci si abitua facilmente, mentre imparare a gestire una sconfitta aiuta a formare il carattere e a diventare persone migliori».

Infine, il direttore tecnico ha sottolineato quanto il percorso della prima squadra rappresenti uno stimolo per tutto il movimento. «Avere una squadra vincente è un traino fondamentale. I risultati ottenuti sono un esempio concreto per tutti i nostri giovani atleti e dimostrano che con il lavoro, l'impegno e la passione si possono raggiungere traguardi importanti. È da qui che vogliamo continuare a costruire il futuro della Domotek Volley».