Missione compiuta. La Domotek Volley ha centrato l'obiettivo del primo posto in classifica e ora si prepara alla finalissima contro la Conad Reggio Emilia, in programma già da sabato alle ore 20.30 in terra emiliana.

Il tecnico Antonio Polimeni, al termine della partita che ha consegnato il primato ai suoi ragazzi, ha analizzato a caldo una stagione fin qui straordinaria, tra orgoglio per il traguardo raggiunto e la consapevolezza che il bello deve ancora venire.

«Operazione raggiunta, missione compiuta», esordisce Polimeni, che non nasconde l'emozione per una lotta al vertice combattuta fino all'ultimo respiro. «È stata una lotta bellissima».

Il riferimento è alla tensione agonistica che ha accompagnato le ultime giornate, con due squadre che hanno letteralmente dominato la scena. «Castellana ha fatto un campionato strepitoso, pazzesco, come d'altronde l'abbiamo fatto noi. Arrivare a una giornata dalla fine a lottare per il primo posto in questa maniera è incredibile. I ragazzi, dal canto nostro, se lo meritano: hanno fatto una stagione paurosa, con una linearità pazzesca da metà girone d'andata in poi».

A fare da cornice, un PalaCalafiore infuocato. «Il miglior pubblico della stagione – lo incorona Polimeni – con la speranza di fare ancora meglio. C’era un boato incredibile, tanta roba. Il pubblico reggino si è entusiasmato e ha visto l'attaccamento alla maglia, l'abnegazione al lavoro, la professionalità di questi ragazzi. È veramente qualcosa di incredibile, una favola sportiva vera».

L'entusiasmo, tuttavia, non è legato solo ai risultati sul campo. La Domotek sta diventando un vero e proprio volano per l'intera città.

«Questo weekend c'erano tutti i vertici della pallavolo regionale e anche personalità importantissime – racconta Polimeni – e tutti hanno detto che grazie alla Domotek sta cambiando la geografia pallavolistica regionale. C'è gente “impazzita”, un'atmosfera che non si vedeva probabilmente da tantissimo tempo a livello sportivo in questa città, non solo nella pallavolo».

Un successo che va oltre le previsioni più ottimistiche. «Se tre anni fa, quando abbiamo iniziato, ci avessero detto che saremmo arrivati a questi traguardi, saremmo “caduti a letto”. I successi di questa società non sono solo sul campo, ma anche nell'impatto con la comunità reggina e con gli effetti che abbiamo prodotto in giro per l'Italia.

Oggi c'erano anche i vertici di un nostro importante sponsor spagnolo, una nostra azienda multinazionale con sede all’estero, che hanno preso l'aereo per venirci a trovare e farsi una foto con la coppa. È un segnale importante: vuol dire che Reggio Calabria, come nel nostro slogan «In Italia e nel mondo», sta muovendo situazioni che fanno gola a diverse aziende».

Ora, però, la testa è già proiettata alla prossima sfida. Sabato sera si rinnova il confronto con Reggio Emilia, una corazzata che sulla carta parte favorita.

Ma Polimeni non teme nessuno: «Siamo in finale, non puoi badare a chi ha più punti o più qualità. Ci giochiamo le finali con la consapevolezza di avere quel quid in più che ci ha permesso di andare oltre i fattori tecnici e vincere quando nessuno se lo aspettava».

L'imperativo, dunque, è uno solo: «Volare basso con la mentalità della provinciale, del Sud che vuole continuare a scrivere questa favola sportiva».