La Domotek Volley riparte e lo fa con un nuovo volto nel roster, in arrivo dalla Sicilia. Mentre la macchina amaranto si prepara a carburare in vista del prossimo campionato di Serie A2, è tempo di conoscere da vicino uno degli ultimi innesti del mercato: Alessandro Bruno, giovane palleggiatore pronto a mettersi in gioco.



Il libero catanese si è raccontato tra entusiasmo, ambizione e tanta voglia di sudare la maglia:«Sono molto contento di questa notizia e sono pronto a dare tutto me stesso per raggiungere il nostro obiettivo di squadra.

Sinceramente no, però mi ha fatto molto piacere. Sono due anni che ormai seguo la squadra, mi sono visto anche molte partite in live. Ho seguito tutta la Coppa Italia, la Supercoppa e la straordinaria gara della promozione. Sono molto altruista, sempre pronto ad aiutare gli altri in tutto e per tutto. In campo do tutto me stesso, anche se non si riesce nella vittoria». Un atteggiamento che fa ben sperare i tifosi del Palacalafiore, che cercano in lui non solo tecnica, ma anche cuore.



Nel suo percorso, Bruno incrocia anche nuovi volti amaranto. A proposito di Mattia Bonanno, suo compagno di lunga data con cui ha condiviso esperienze sul taraflex e sulla sabbia del Beach Volley (lui di Catania, l'amico di Palermo), il libero afferma «È molto altruista, bravo a muro e nei pallonetti… le mette sempre a terra, quando ero io dietro molte palle cadevano. Credo che Saverio De Santis sia un buonissimo libero. Lo seguo da due anni, lo ammiro. Il mio obiettivo è farmi insegnare e imparare molto da lui.

Nell'ambiente in cui lavoro, mi raccontano sempre che è una brava persona, un grande coach. Mi dicono che ha fatto crescere i giocatori dal punto di vista pallavolistico». Parole che caricano ulteriormente l'attesa per l'inizio della stagione.

La Serie A2 è un salto importante, ma Bruno non vuole sentirsi una semplice comparsa. «Sono carico per aiutare la squadra nei momenti più difficili».

L'appuntamento è ora con il campionato, con voglia di crescere e farsi trovare pronto.