La Domotek Volley Reggio Calabria continua a tessere la sua tela per la prossima stagione, e lo fa con un innesto che profuma di futuro e grande prospettiva.

Dopo le parole del direttore sportivo Cesare Pellegrino, che aveva annunciato un roster "quasi completo" in vista dell'esordio in Serie A2, ecco il primo tassello che punta dritto sulla valorizzazione dei giovani: il centrale Mattia Bonanno.

Classe 2007, 194 centimetri di altezza e una fame da vendere, il giovane palermitano si prepara a intraprendere il salto di qualità più importante della sua carriera, sotto la guida di un allenatore che in questo, negli anni, ha dimostrato di saperci fare. Parliamo di Antonio Polimeni, allenatore della Domotek e vero artefice del progetto tecnico, che ha fatto della crescita dei giovani il suo cavallo di battaglia.

Bonanno arriva in Calabria dopo un percorso di crescita costante e importante. Nato a Palermo il 9 luglio 2007, il centrale ha mosso i primi passi importanti nel Volley Club Leoni in Serie C, per poi trasferirsi alla Gupe Volley Catania. Con la formazione etnea ha disputato le ultime tre stagioni, vivendo la doppia esperienza in Serie C e, soprattutto, in Serie B, dove ha collezionato un biennio (2024/25 e 2025/26) che lo ha temprato e messo alla prova contro avversari più esperti e fisici.

Il suo valore è già emerso in diverse occasioni, come testimoniano le cronache delle partite della Gupe, dove Bonanno si è distinto per i suoi primi tempi, un'arma che in una squadra che punta sul gioco rapido può fare la differenza.

La scelta di inserire un giocatore come Bonanno nel roster che affronterà la Serie A2 è perfettamente in linea con la filosofia espressa più volte da mister Polimeni. Il tecnico reggino ha sempre sottolineato l'importanza del giusto mix tra atleti di esperienza e giovani talenti, "dando sempre spazio a chi vuole emergere".

Bonanno incarna alla perfezione questo profilo: è un ragazzo affamato, con una grande voglia di lavorare sodo e mettersi in discussione. Con questo innesto, la Domotek Volley conferma di voler guardare al futuro con ambizione, costruendo una squadra che unisce sostanza e prospettiva per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione.