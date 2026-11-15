Al Gran Galà dello Sport 2026 il CONI premia la società reggina per la promozione e le due coppe conquistate. Il direttore sportivo Cesare Pellegrino ritira il riconoscimento e racconta le sfide del nuovo campionato, il sostegno dei tifosi e l’orgoglio di rappresentare il territorio

Una notte di celebrazione per l'eccellenza sportiva calabrese, con i colori amaranto della Domotek Volley Reggio Calabria a brillare sul palco del Teatro Comunale di Soverato. Sabato 14 novembre 2026 la «Perla dello Ionio» ha ospitato la seconda edizione del Gran Galà dello Sport, la prestigiosa manifestazione promossa dal CONI Calabria con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Soverato.

Tra i novantanove protagonisti premiati – tra campioni italiani e medagliati europei e mondiali – un posto d'onore è stato riservato alla società reggina della Domotek Volley Reggio Calabria, chiamata a ritirare il riconoscimento per una stagione leggendaria. Sul palco, a rappresentare la Domotek, il direttore sportivo Cesare Pellegrino, che ha ritirato il premio per la società amaranto.

Il Comitato Regionale del CONI, guidato dal presidente Tino Scopelliti, ha voluto tributare un omaggio speciale alla società reggina, inciso sulla targa celebrativa consegnata durante la cerimonia:

«Per lo straordinario e storico traguardo della promozione in Serie A2 di pallavolo, culmine di una stagione incredibile costellata della vittoria della Coppa Italia e della Super Coppa Italiana. Una brillante eccellenza sportiva che porta in alto la bandiera della Calabria in giro per l'Italia».

Un «triplete» memorabile che ha proiettato la pallavolo reggina nell'élite nazionale, confermando la bontà di un progetto tecnico e societario capace di entusiasmare il pubblico e di dar lustro all'intero movimento sportivo calabrese.

Grande soddisfazione nelle parole del direttore sportivo Pellegrino, che ha raccontato le emozioni della serata: «Bellissima serata. È un premio sicuramente molto ambito, sono contento di averlo ricevuto e di aver rappresentato la società in questa serata di grandissimo spessore».

Il dirigente amaranto ha poi sottolineato l'attenzione raccolta attorno al progetto della Domotek: «Tantissimi complimenti da parte degli addetti ai lavori, da parte dei presidenti regionali di tutti gli sport, da parte anche di Massimo Mauro, gloria del calcio italiano, che è stato premiato alla carriera ed è stato il testimonial della serata. Si parla molto della pallavolo, di quello che stiamo facendo, di quello che abbiamo fatto, dell'impronta che stiamo lasciando nello sport calabrese e dell'immagine che abbiamo in tutta Italia – sia della società sia di come andiamo a rappresentare le città che incontriamo, soprattutto nelle gare esterne, con tanti momenti di incontro con la gente che vive fuori e che ci segue con tanto affetto in qualsiasi città andiamo a giocare».

L'attenzione si sposta poi sul presente, con il cammino della Domotek nel campionato di Serie A2: «Il nostro è un momento molto particolare – ha spiegato Pellegrino –. In queste prime giornate abbiamo conosciuto questo campionato che in Italia è la seconda categoria, ma secondo me in tutto il resto d'Europa e del mondo potrebbe essere una Superlega, dato che il livello è altissimo. Noi ci siamo approcciati abbastanza bene, con molta presenza, e stiamo vedendo che tante squadre che abbiamo incontrato nelle prime giornate ambiscono già alla Superlega. Tante squadre ci rispettano, ci siamo fatti rispettare, abbiamo mantenuto sempre un gioco di alto livello e ci siamo confrontati già con società blasonate».

«Dobbiamo continuare, stiamo continuando a migliorarci: di settimana in settimana stiamo imparando a conoscere meglio e ad adattarci meglio a questo tipo di gioco, molto diverso dalla categoria dell'anno scorso – più veloce, molto più fisico e con una tattica diversa nell'approccio alla partita. Siamo contenti, stiamo con i piedi per terra, sappiamo che ogni settimana è una gara difficile e il nostro obiettivo è migliorarci sempre: intanto come conoscenza, perché la squadra è totalmente nuova, tra i giocatori, e come conoscenza del campionato stesso».

Un passaggio anche sul calore del pubblico: «Abbiamo avuto queste partite casalinghe dove abbiamo avuto un'ottima risposta di pubblico, di spettatori che ci seguono con grande affetto e con grande stimolo tutte le settimane. Proseguiamo in questo cammino, sicuramente impegnativo, ma sappiamo di avere fiducia in quello che abbiamo fatto e nella squadra che è stata preparata quest'anno per partecipare a questa difficile categoria, a questa lega di A2».

L'evento, presentato in un clima di grande partecipazione istituzionale alla presenza del sindaco di Soverato Daniele Vacca e del delegato provinciale CONI Giuseppe Pipicelli, ha rappresentato una vetrina fondamentale per dare visibilità agli atleti e alle società che, con sacrificio e dedizione, tengono alto il nome della regione.

Ad arricchire la kermesse anche la presenza dello special guest Massimo Mauro e i momenti di spettacolo curati dal comico di Zelig Santo Palumbo, tifosissimo della Domotek, reduce da una proficua tournée negli Usa.