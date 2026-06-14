Bresciano, classe 2003, 195 centimetri di potenza e tecnica, reduce da un'annata semplicemente strepitosa con la maglia della Castellana Grotte vestirà la maglia amaranto
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La Domotek Volley dà il via al mercato col botto. Il primo colpo ufficiale della nuova stagione in Serie A2 ha un nome e un cognome importante: Riccardo Iervolino. Il club calabrese ha ufficializzato l'ingaggio del martello bresciano, classe 2003, 195 centimetri di potenza e tecnica, reduce da un'annata semplicemente strepitosa con la maglia della Castellana Grotte. Un duello, quello tra la sua ex squadra e la Domotek, che ha infiammato lo scorso campionato fino all'ultima giornata. Ora, da avversario, diventa una delle armi in più nel roster di coach Polimeni.
Iervolino non è certo un nome nuovo per gli appassionati della categoria.
Nonostante la giovane età, vanta già un curriculum invidiabile. Ha esordito in A2 a soli 15 anni con la maglia della sua Brescia nel 2018. Negli ultimi tre anni ha maturato esperienze preziose tra A3 e A2 a Castellaneta Grotte. Ha militato anche a Porto Viro, sempre in Serie A. Inoltre è stato giovane azzurro a più riprese, ha vestito la canotta dell'Italia giovanile e ha partecipato ai Campionati Europei Under 20 nel 2022. Un percorso in costante crescita, che a Reggio Calabria punta a decollare definitivamente.
Con i suoi 195 cm, Iervolino vanta un colpo di attacco potentissimo, capacità di salto e nonostante la giovane età anche una buona esperienza di gioco maturata negli anni. Il mister della Domotek sarà chiamato a far compiere l'ulteriore salto di qualità a un giocatore già in crescita esponenziale.
Ora l'ex rivale diventa un valore aggiunto per lo spogliatoio amaranto. Un primo colpo importante: nella scorsa stagione ha messo a segno 408 punti in 23 gare e 82 set disputati (media di 17,7 punti a partita e 5 punti a set) con una percentuale di realizzazione in attacco del 53,2%. Alla fine, nelle statistiche della Lega è risultato essere il primo schiacciatore in classifica per media punti e attacchi vincenti per set in A3. Tante certezze, la prima è Reggio Calabria ha fatto un grande acquisto.