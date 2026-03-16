Dopo la Coppa Italia continua la festa amaranto: Lazzaretto show con 21 punti, Laganà guida il gruppo davanti al pubblico record. Ora la sfida decisiva per l’A2 contro Reggio Emilia
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Sulla scia della conquista della Coppa Italia Del Monte, la Dootek Volley continua a vincere.
3-1 contro l'Aurispa Lecce che vale il leadership nella stagione regolare, dopo un avvincente testa a testa, durato praticamente per tutto il campionato contro la meritevole Bcc Tecbus Castellana Grotte, team pazzesco che ha reso la cavalcata amaranto ancora più bella.
Gioia del Colle,infatti, ha strappato un punto ai pugliesi del derby favorendo il primo posto amaranto.
La Domotek campionessa di Coppa, dopo aver appreso di dover disputare la Supercoppa il 19 aprile in casa del Reggio Emilia, giocherà a partire da domenica prossima, la finalissima per volare in A2 sempre contro gli emiliani. Chi perderà la serie,invece, non verrà eliminato ma giocherà il PlayOff a partire dalla semifinale provando a regalarsi una seconda possibilità.
Maglie celebrative per il primo trofeo di Reggio città in ambito maschile per gli amaranto. Record di pubblico, maxi striscione con scritto “Reggio Calabria saluta i Campioni D'Italia” ed un'atmosfera da brividi.
Primo set diesel. Una decisione arbitrale discussa sul 6 pari nel secondo set, cambia totalmente il volto della Domotek che inizia a dispensare pallavolo di grande livello:De Santis eletto migliore in campo, prove sontuose per Lazzaretto(che spettacolo la sua seconda parte di gara),Presta al centro,Saitta e Zappoli ma è il gruppo, Capitanato da Domenico Laganà a fare la differenza battendo una grande avversaria come Lecce
0-1 per Lecce.
Rigirozzo firma l’uno a uno.
Ace di Zappoli per il 2-1
Zappoli ancora per il nuovo vantaggio amaranto.
Ace di Mazzzone (4-4).
Nuovo vantaggio amaranto con Laganà.
5-5 dal centro con la giocata di Grottoli.
Muro vincente dell’Aurispa per il vantaggio Lecce che vola anche sul più.
Rimonta Domotek e sorpasso con Zappoòi)10-9)
12 a 11 a firma Lazzaretto.
12-13 e sorpasso con Mazzone al top.
Parità con la firma di Luca Presta.
14-16 ancora una volta per Lecce.
Mazzone firma anche il 15-17.Zornetta prima sbaglia ujn servizio poi sigla il 16 a 18.
Ace di Mellano.
17. 21 insegue la Domotek.
Lorenzo Grottoli firma il 18 a 22.ì ed il 19 a 23.
22-23 in rimonta Reggio con Laganà.
Zornetta ruggisce per il 22 a 24.
Mazzone sigla il punto dello zero a uno(22-25)
2-3 per Lecce ad inizio secondo set.
Grottoli straordinario per gli ospiti.
5-5- con Lazzaretto a punto
Bello il gesto sotto rete di Saitta che vale il 6 a 5.
6 pari con la schiacciata di Mancina di Zornetta.
4-0 secco Domotek per il nuovo 10-6(fantastico l’ace di Luca Presta).
11 a 7 con Laganà scatenato che sigla anche il 13 a 8.
15-9 con Lazzaretto a muro.
Presta segna il 16 a 10 ed il 17 a 11.
18 a 12 con Lazzaretto a suo agio con la pipe.
21 a 14 con il bel muro di Rigirozzo,
23 a 15 con la firma del Capitano Laganà.
Lazzaretto mura per il 24-15, la chiude Laganà per il 25 a 15.
Presta sigla l’uno a zero nel set..
Parte bene Reggio sul 4 a 1.
Zornetta firma il punto del 4 pari.
5-4 con l’errore di Mazzone.
6-5 con Rigirozzo preciso sotto rete.
Pregevole il punto di Zappoli che vale l’otto a sette.
9-7 con Lazzaretto al top che firma anche il 10 a 8 e del 12 a 9.
13 9 con Laganà sugli scudi.
Muro di Enrico Zappoli per il 15 a 0.
Laganà si fa valere per il 18 a 14..
19 -15 con Lazzaretto al top.
Il ventesimo punto lo sigla Luca Presta.
Ace di Lazzaretto per a 21 a 16
22-17 con Zappoli a punto.
Ace di Luca Presta(23-17).
Il set point scaturisce da un errore al servizio di Grottoli.
Il punto decisivo è sin errore al servizio di Santangelo.
3-1 con Lazzaretto subito d’impatto
4-1 da Saitta per Presta.
6-3 con Luca Presta statuario.
9 a 6 con Laganà ancora a punto.
Grottoli avvicina i suoi e firma anche il pari.
Esce bene dal tie out Reggio sul 10 a 9.
Parità ancora una volta con Grottoli.
Nuovo vantaggio di Zappoli.(11-10).
12 a 10 con Laganà a punto.
Lazzaretto sigla il 14 a 12 dopo un buon momento in riscossa di Orto.
17 a 12 s’invola Reggio con Presta sugli scudi
19-14 a firma Laganà
Lazzaretto è super (20-14).
23 a 16 Reggio dopo un infinito Videocheck.
Due errori Lecce provocano il successo amaranto.
Tripudio e leadership nel girone grazie ad una Gioia del Colle che ha rispettato il campionato strappando punti a Castellana Grotte.
Domotek Volley-Aurispa Lecce 31-
(22-25,25-15,25-19,25-16)
De Santis,Mancinelli,Spinello,Zappoli 10,Presta 10,Lopetrone,Saitta 3,Motta,Innocenzi,Ciaramita,Laganà 16,Laazzaretto 21,Rigirozzo 3,Parrini.All Polimeni Ass Vandir Dal Pozzo
Aurispa Lecce:Massaro,Mazzone 16,Tommasi,Bernardis,Russo,Donati,Marsella,Grottoli 13,Santangelo 11,Murabito,Orto 2,Zornetta 14,Mellano 7,Quarta.All Ambrosio
Arbitri Alberto Mancuso e Andrea Bonomo.