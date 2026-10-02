Dalla sfida al vertice della capolista sul campo del Gioiosa Ionica agli esami di maturità per Paolana, Deliese e Rossanese: il quadro completo di una giornata decisiva per le gerarchie del campionato
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Il campionato di Eccellenza torna in campo e lo fa in occasione della sua quarta giornata, per cercare di mettere un altro tassello alle ancora sottilissime gerarchie di classifica. Ecco allora il programma.
La Dbr Luzzi guida la corsa
Unica a punteggio pieno e vetta solitaria per la Dbr Luzzi che guarda tutti dall'alto in basso. Impegno ostico però per la compagine di mister Magarò, dal momento che sarà di scena sul campo della neopromossa Gioiosa Ionica, reduce dalla sconfitta di Paola e spinta dalla voglia di riscatto. Proprio la Paolana, seconda in classifica, insegue a quota sette punti. Il club tirrenico cerca la terza vittoria consecutiva, ma l'esame non sarà facile dal momento che sarà ospite della quotata Pro Pellaro, con quest'ultima che si sta collaudando ma è costruita per arrivare ai vertici della classifica e vuole vincere dopo il pari di settimana scorsa.
Le inseguitrici
Seguono Deliese e Rossanese a quota sei punti. La compagine amaranto, scottata dalla sconfitta in casa del Sersale, ospiterà una Palmese viva e autore di ben sette reti nelle prime tre uscite. La Rossanese, invece, farà visita a un'Isola CR che ha trovato la sua prima vittoria stagionale dopo un momento difficile, ma ancora ultima in classifica per via della penalizzazione.
Le altre partite
Affascinante il match tra Trebisacce e Reggioravagnese, due squadre complessivamente nuove ma con la stessa fame di disputare un campionato importante. Scontro tra neopromosse quello tra Sc Soverato e Morrone, entrambe in cerca dei tre punti per fare il salto in classifica. Sfide tra scontente invece quelle caratterizzate da Brancaleone-Soriano Fabrizia e Virtus Rosarno-Sersale, tutte impelagate nelle zone basse.
Le partite
Pro Pellaro-Paolana
Brancaleone-Soriano Fabrizia
Deliese-Palmese
Gioiosa Ionica-Dbr Luzzi
Isola CR-Rossanese
Sc Soverato-Morrone
Trebisacce-Reggioravagnese
Virtus Rosarno-Sersale