In attesa del nono turno del campionato di Eccellenza, la settimana ha regalato sussulti e grandi colpi di scena sul fronte del calciomercato. A far saltare il banco con due movimenti di assoluto spessore sono state proprio la Dbr Luzzi e la Palmese che, per uno strano e affascinante gioco del destino, si ritroveranno una di fronte all'altra domenica pomeriggio.

Dbr Luzzi: un ruggito da capolista

Il botto più clamoroso arriva dalla compagine cosentina. La capolista, ancora imbattuta in questo avvio di stagione, non ha alcuna intenzione di nascondersi e rimarca le proprie ambizioni di vertice rinforzando ulteriormente la rosa. Il regalo della società al tecnico Mario Magarò si chiama Luis Carlos Simigliani: è infatti ufficiale l'ingaggio del 25enne attaccante venezuelano.

Simigliani è un profilo che in Calabria ha già ampiamente dimostrato il proprio valore a suon di gol: prima in Promozione B con la maglia del Bianco e poi nel massimo torneo regionale con la Reggioravagnese, chiudendo sempre le stagioni in doppia cifra e risultando spesso determinante per i traguardi dei propri club. Con il suo arrivo, la Dbr Luzzi lancia un messaggio chiarissimo a tutto il campionato.

Palmese: prospettiva e qualità per mister Brasile

Non resta a guardare la Palmese, pronta a rispondere al colpo dei cosentini con un innesto di grande prospettiva per la mediana. La società neroverde ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Palamara, centrocampista centrale classe 2005 proveniente dal San Leucio Isernia (Eccellenza molisana).

Originario di Santa Cristina d’Aspromonte, Palamara vanta un settore giovanile di primissimo ordine: cresciuto nella scuola calcio Segato, ha vestito le maglie di Fiorentina e Cremonese, per poi maturare importanti esperienze con Avellino, Crotone e Gioiese. L'operazione porta la firma del Direttore Sportivo Esposito, abile nell'assicurare a mister Massimo Brasile un profilo giovane ma già strutturato, capace di alzare il livello qualitativo e la competitività del gruppo in vista del prosieguo della stagione.