Il massimo torneo regionale ha preso il via con otto gare e diversi risultati importanti. Vittorie per Trebisacce, DB Rossoblù Luzzi, Virtus Rosarno, Deliese, Rossanese e Pro Pellaro
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Il campionato di Eccellenza calabrese ha ufficialmente preso il via. Oggi pomeriggio, infatti, si sono disputate le gare della prima giornata del massimo torneo regionale. Come di consueto, anche in questa stagione il network LaC darà ampio spazio ai risultati delle sfide e, più in generale, al mondo del calcio dilettantistico calabrese, con notizie, interviste e approfondimenti.
Di seguito, i risultati finali della prima giornata, la classifica e il prossimo turno in programma domenica 20 settembre.
I risultati finali
Trebisacce-Brancaleone 2-0
DB Rossoblù Luzzi-Isola Capo Rizzuto 3-0
Reggio Ravagnese-Virtus Rosarno 1-2
Soriano Fabrizia-Deliese 1-4
Rossanese-SC Soverato 3-0
Sersale-ADMO Pro Pellaro 0-2
Palmese-Paolana 2-2
PLM Morrone-Gioiosa Jonica 1-0
La classifica
DB Rossoblù Luzzi – 3
Deliese – 3
Rossanese – 3
Trebisacce – 3
Pro Pellaro – 3
PLM Morrone – 3
Virtus Rosarno – 3
Palmese – 1
Paolana – 1
Reggio Ravagnese – 0
Gioiosa Jonica – 0
Brancaleone – 0
Sersale – 0
Soriano Fabrizia – 0
S. Nicola Chiaravalle-Soverato – 0
Isola Capo Rizzuto – 0
Il prossimo turno
Paolana-PLM Morrone
ADMO Pro Pellaro-Palmese
SC Soverato-Sersale
Deliese-Rossanese
Virtus Rosarno-Soriano Fabrizia
Isola Capo Rizzuto-Reggio Ravagnese
Brancaleone-DB Rossoblù Luzzi
Gioiosa Jonica-Trebisacce