Dopo le prime dieci giornate del campionato di Eccellenza calabrese, il bilancio in casa Virtus Rosarno è ben al di sotto delle aspettative della vigilia. La blasonata piazza amaranto si ritrova attualmente al penultimo posto in classifica con appena sette punti all'attivo, a una sola lunghezza dall'ultima posizione. Con il calendario che offre ancora ampi margini per risalire la china, la dirigenza ha scelto di non restare a guardare, intervenendo con tempestività sul mercato per consegnare allo staff tecnico un organico più competitivo e strutturato.

L'identikit di Augusto Murilo Lino

Dopo il doppio innesto perfezionato negli ultimi giorni, il club ha ufficializzato un altro rinforzo di spessore per la linea mediana: si tratta di Augusto Murilo Lino. Possente centrocampista brasiliano, il nuovo acquisto garantisce duttilità tattica potendo agire sia da playmaker davanti alla difesa sia nel ruolo di mezzala. Il giocatore conosce già molto bene la categoria, avendo disputato questa prima parte di stagione tra le file del Trebisacce, sempre in Eccellenza calabrese, dove è risultato il quarto calciatore più utilizzato dell'intera rosa a dimostrazione della sua centralità nello scacchiere tattico.

Dal vivaio del Corinthians alle esperienze europee

Il curriculum di Augusto Murilo Lino vanta tappe significative sia in Sudamerica che in Europa. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Corinthians U-20 e Flamengo-SP, prima di approdare in Calabria aveva vestito la maglia dell'Inhumas nella seconda divisione brasiliana, dopo aver militato anche in club come Democrata (nel Campionato Mineiro) e Uberlândia. Nel corso della sua carriera ha inoltre calcato i palcoscenici delle massime serie europee, giocando nella Premier League armena con l'Alashkert e nella massima divisione albanese con lo Skënderbeu, oltre a diverse parentesi tra la seconda e la terza divisione portoghese con le maglie di Sanjoanense, Vitória Sernache, Lusitano Vildemoinhos, Fafe, Lusitânia Lourosa e Paredes. Un bagaglio di esperienza prezioso che la Virtus Rosarno è pronta a sfruttare per rilanciare le proprie ambizioni.