La capolista supera 3-0 la Morrone e consolida il primato. La Deliese resta a tre punti, mentre il Pro Pellaro vince 4-3 al termine di una sfida ricca di gol. Pari spettacolare tra Soriano e Sersale, Paolana corsara nel finale a Trebisacce

La DB Rossoblù Luzzi non si ferma e piazza un altro colpo pesante in vetta alla classifica dell’Eccellenza. La decima giornata consegna alla formazione rossoblù una vittoria netta per 3-0 nel derby contro la PLM Morrone, risultato che consente alla capolista di salire a quota 26 punti, consolidando il primo posto e mantenendo un margine di tre lunghezze sulla Deliese. La prima della classe ha indirizzato la gara già nel primo tempo grazie alle reti di Valentino Azzinaro e Mazzotta nel primo tempo. Nella ripresa è arrivato anche il tris firmato da Magnavita, per una vittoria che conferma il rendimento di altissimo livello della squadra del presidente Luca Gencarelli.

Alle spalle della capolista continua a correre la Deliese, che passa 3-1 sul campo della Virtus Rosarno e sale a 23 punti. I padroni di casa sbloccano il risultato con Wojcik, ma la reazione della Deliese è immediata: Goncalves pareggia dopo appena un minuto, poi Lo Bianco e Romano completano la rimonta.

È una delle partite più spettacolari della giornata quella tra Brancaleone e Pro Pellaro, terminata 3-4. Un'autentica altalena di emozioni, con la squadra ospite capace di ribaltare una partita che sembrava essersi messa decisamente male. Il Brancaleone parte forte e va sul 2-0. Nella ripresa, però, cambia tutto. Abayan accorcia, Rossato firma il 2-2 e poco dopo è ancora Bessa, a riportare avanti i padroni di casa. Nel finale arriva la clamorosa rimonta del Pro Pellaro: Natoli firma il 3-3 al 45’ e poi, in pieno recupero, trova anche il gol del definitivo 4-3. Tre punti pesantissimi che portano il Pro Pellaro a quota 21, al terzo posto solitario.

Gol e spettacolo anche a Soriano, dove Soriano Fabrizia e Sersale chiudono sul 3-3. Gli ospiti partono meglio e costruiscono un doppio vantaggio con Mena e Deodati. Il Soriano Fabrizia reagisce nella ripresa e accorcia con Staropoli. Il Sersale trova però il 3-1 con Marchetti, prima della nuova reazione dei padroni di casa. Fioretti su rigore riapre la partita e De Leonardis completa la rimonta per il definitivo 3-3.

Successo pesantissimo per la Paolana, che espugna il campo del Trebisacce per 2-1 al termine di una partita decisa negli ultimi minuti. Il vantaggio della formazione ospite arriva al 65’ con Tavdgridze, ma il Trebisacce reagisce e trova il pareggio all’89’ con Braganca. Quando il pareggio sembra ormai scritto, però, la Paolana trova l'acuto decisivo in pieno recupero: Almeyda firma il gol del 2-1 e regala ai suoi tre punti preziosissimi. La Paolana sale così a 15 punti, agganciando proprio il Trebisacce, fermo a quota 15.

Continua invece il momento difficile della Rossanese, che incassa un altro ko, questa volta sul campo del Gioiosa Jonica, vittorioso per 2-0 grazie alla doppietta di Sibio. Per la Rossanese di mister Perrotta si tratta del secondo ko consecutivo, dopo la sconfitta contro il Soriano nella nona giornata.

Successo esterno anche per la Palmese, che passa 1-0 sul campo della ReggioRavagnese. I neroverdi salgono così a 18 punti e si confermano al quarto posto. Finisce invece 1-1 tra Isola Capo Rizzuto e San Nicola Chiaravalle Soverato. Koné porta avanti i padroni di casa, mentre Dorato trova il pareggio per gli ospiti nella ripresa.

La classifica

Dopo dieci giornate la DB Rossoblù Luzzi guida con 26 punti, davanti alla Deliese a 23. Terzo posto per il Pro Pellaro con 21 punti, quindi Palmese 18 e Soriano 17. Seguono Gioiosa Jonica 16, Trebisacce 15, Paolana 15, Morrone 14, Rossanese 11, San Nicola Chiaravalle Soverato 9, Brancaleone 9, Sersale 8, Virtus Rosarno 7, Isola Capo Rizzuto 6 e ReggioRavagnese 5.