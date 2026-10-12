Dopo un digiuno durato due turni, la Palmese ritrova il sorriso e colleziona tre punti di fondamentale importanza nella quinta giornata del campionato di Eccellenza. A fare da sfondo al riscatto neroverde è stato nuovamente il derby della Piana contro la Virtus Rosarno, andato in scena a pochissimi giorni dal tiratissimo confronto di Coppa Italia, che aveva visto la Palmese staccare il pass per i quarti di finale soltanto dopo i calci di rigore.

Questa volta, sul rettangolo di gioco di campionato, la squadra neroverde ha messo in mostra maggior lucidità e autorevolezza, conquistando una vittoria netta che scaccia i dubbi e rilancia le ambizioni in graduatoria.

L'analisi di Massimo Brasile

Nel post-gara, il tecnico neroverde Massimo Brasile ha espresso grande soddisfazione per l'atteggiamento tattico e mentale mostrato dalla squadra, tracciando anche un parallelo con la recente sfida d'ottava di Coppa: «Dal punto di vista delle prestazioni, eccezion fatta per la gara di Coppa Italia dove abbiamo sofferto più che altro sotto l'aspetto agonistico e pagato esclusivamente alcuni errori sulle palle inattive, stavolta il risultato è stato innanzitutto più rotondo. Inoltre, per quel che concerne la gestione pura della partita, i ragazzi sono stati semplicemente impeccabili».

La chiave tattica e gestione delle forze



Proseguendo nella sua disamina, il trainer neroverde ha rivelato quale sia stato il fattore determinante per piegare la resistenza del Rosarno nel corso dei novanta minuti: «Credo che la vera differenza l'abbia fatta la gestione delle energie. Eravamo pienamente consapevoli che, nel giro di pochissimi giorni, ci saremmo trovati ad affrontare la stessa squadra prima in Coppa e subito dopo in campionato. Nell'intervallo, prima di rientrare in campo per il secondo tempo, ho chiesto espressamente ai ragazzi di alzare il ritmo di gioco e la squadra è uscita fuori alla grande, prendendo in mano l'inerzia del match».