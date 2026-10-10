Le piogge torrenziali della notte hanno provocato gravi danni alla viabilità e al territorio. Cedimenti dell'asfalto, detriti sulle carreggiate e vetture travolte dalla furia dell'acqua, interrotta la provinciale verso le frazioni interne ed i comuni di Bagaladi, San Lorenzo e Roccaforte. Vigili del Fuoco e Protezione Civile al lavoro dalle prime ore del mattino, il Comune: «Non uscite di casa»

Strade sventrate, carreggiate franate, automobili trascinate dalla furia dell'acqua fino alle fiumare e collegamenti viari interrotti. È uno scenario di devastazione quello che si presenta questa mattina a Melito Porto Salvo, dopo le violente precipitazioni che durante la notte hanno investito il territorio comunale, provocando danni ingenti e numerose situazioni di pericolo. Il sindaco Tito Nastasi ha dichiarato lo stato di calamità naturale.

Le immagini delle prime ore del mattino restituiscono la gravità di quanto accaduto. Interi tratti di asfalto hanno ceduto, lasciando profonde voragini lungo le carreggiate, mentre fango, pietre e detriti hanno invaso diverse strade. Particolarmente critica la situazione della viabilità provinciale, con una strada interrotta a causa dei danni provocati dal maltempo.

La forza dell'acqua ha trascinato anche alcune automobili, finite negli alvei delle fiumare e, in almeno un caso documentato dalle immagini, fino alla foce, dove due vetture sono rimaste incastrate tra i massi a pochi metri dal mare. Uno scenario che testimonia la violenza delle correnti sviluppatesi durante il nubifragio.

Vigili del Fuoco, Polizia Locale, mezzi operativi e volontari della Protezione Civile sono impegnati dalle prime ore del mattino nelle operazioni di soccorso, ricognizione e messa in sicurezza. In diversi punti sono già al lavoro mezzi meccanici per rimuovere i detriti e ripristinare, dove possibile, le condizioni di sicurezza della viabilità.

Di fronte alla gravità della situazione, il Comune di Melito Porto Salvo ha diramato un avviso urgente alla cittadinanza, chiedendo di evitare qualsiasi spostamento che non sia strettamente necessario.

«A causa dei gravi danni provocati dalle eccezionali precipitazioni e dalle avverse condizioni meteo della scorsa notte, si chiede a tutta la popolazione di limitare al massimo gli spostamenti e di non uscire di casa se non per ragioni di stretta ed effettiva necessità», si legge nella comunicazione ufficiale dell'amministrazione comunale.

È in corso un monitoraggio a tappeto dell'intero territorio per individuare le zone maggiormente colpite, verificare le condizioni delle infrastrutture e segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo. Le verifiche riguardano soprattutto le strade compromesse, i corsi d'acqua e le aree maggiormente esposte al rischio di ulteriori cedimenti e allagamenti.

L'amministrazione raccomanda ai cittadini di non avvicinarsi alle fiumare, ai sottopassi, ai muri di sostegno e alle zone interessate da frane, evitando inoltre di intralciare il lavoro dei mezzi di soccorso.

La conta dei danni è appena cominciata e il quadro complessivo delle criticità resta in fase di accertamento. Le immagini documentano già le pesanti conseguenze del nubifragio sulla rete stradale e sulle aree attraversate dalle fiumare, mentre le squadre di intervento continuano a operare sul territorio.

Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle condizioni della viabilità e sull'entità dei danni. La priorità resta la sicurezza della popolazione, con l'invito a rimanere nelle proprie abitazioni fino al superamento delle situazioni di maggiore pericolo.