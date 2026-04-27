Torna alla vittoria la Palmese dopo due turni di digiuno e lo fa in occasione della penultima giornata del campionato di Eccellenza contro il Bocale, nell'ultima trasferta stagionale dei neroverdi. Di Muscari, Monti, Gonzalez e Rajchenberg le reti in una gara che serviva più che altro a ritrovare l'entusiasmo.

Dal Torrione è chiaro

Nel post partita mister Mario Dal Torrione è fin troppo chiaro sul momento della squadra: «Abbiamo fatto giocare diversi ragazzi come avevamo già fatto contro Trebisacce e Castrovillari. Dopo il brutto pareggio interno contro il Castrovillari avevo chiesto una reazione, anche per concludere in maniera dignitosa la stagione. Molti tifosi inoltre si erano allontanati perché la squadra aveva perso le motivazioni e, in relazione a questo, da parte mia c'era stata una sorta di contestazione all'interno dello spogliatoio, lasciando a casa quei giocatori che non mi avevano dimostrato di avere quella voglia. Devo dire che, inserendo questi giovani, il camp mi ha dato ragione perché ho visto in loro quella voglia e grinta di vincere. Dalla gara vinta in casa del Brancaleone, la squadra si è seduta sugli allori».

Parla il capitano

Infine capitan Lavecchia: «Avevamo abbassato il ritmo nennel ultime partite ma contro il Bocale abbiamo fatto una grandissima prestazione, anche perché volevamo fare bella figura e siamo contenti. Ci siamo tolti anche delle soddisfazioni inserendo molti giovani. Ora testa all'ultima di campionato».