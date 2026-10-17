L'inizio di campionato della Virtus Rosarno in Eccellenza è stato decisamente in salita: tre punti conquistati nelle prime cinque giornate, un penultimo posto in graduatoria e un pesante striscia di quattro sconfitte consecutive. Di fronte a numeri simili, tuttavia, la dirigenza amaranto ha scelto di non farsi prendere dal panico, reagendo con prontezza. Consapevoli che la stagione è ancora lunghissima e che il margine per invertire la rotta esiste, i vertici societari hanno deciso di intervenire con decisione sul mercato, consegnando a mister Graziano Nocera un organico profondamente rinnovato.

Chiusa la parentesi con l'attaccante Angelo Catania, separatosi dal club con un saluto consensuale, la Virtus Rosarno ha calato un poker d'acquisti mirato a ridisegnare la spina dorsale della squadra.

Cizario e Lo Bianco in difesa

Blindare la retroguardia: l'esperienza di Costa e la freschezza di Lo Bianco

Per sistemare un reparto difensivo apparso in affanno, la società ha piazzato due colpi strategici. Il primo nome è quello di Cizario Costa, difensore centrale che fa della forza fisica, della personalità e della grinta i suoi marchi di fabbrica. Costa è un vero e proprio "guerriero" dell'area di rigore, abile nei contrasti e feroce nei duelli individuali: un profilo già rodato nel girone grazie alla prima parte di stagione disputata con la maglia del Brancaleone, pronto ora a portare cattiveria agonistica al servizio di Nocera.

Al suo fianco si inserisce la freschezza di Michele Lo Bianco, giovane terzino destro reduce dall'esperienza con la maglia del Soriano Fabrizia. Lo Bianco garantisce corsa, copertura ed energia sulla corsia laterale, rappresentando un innesto di prospettiva ma già capace di dare immediate garanzie tattiche.

Attacco e temperamento: la classe di Vita e l'impegno di Toro

Sul fronte offensivo, l'arrivo di spicco porta il nome di Leandro Omar Vita. Punta centrale classe 1992, Vita vanta un curriculum di tutto rispetto maturato nei campi di Serie D ed Eccellenza. Attaccante dotata di una struttura fisica imponente, la nuova punta amaranto abbinerà alla potenza atletica una notevole tecnica di base e un innato fiuto del gol, mettendo a disposizione dei compagni un bagaglio d'esperienza fondamentale per guidare il reparto avanzato.

A completare il quadro dei nuovi arrivi c'è Tommaso Toro, elemento pronto a gettarsi nella mischia per garantire apporto quantitativo e qualitativo. Con Toro, la Virtus si assicura un giocatore determinato a lottare su ogni pallone per la causa amaranto.

La risposta della società allo sconforto iniziale è arrivata forte e chiara attraverso i fatti. Ora che i tasselli del mosaico sono stati posizionati, la palla passa al campo: già da domenica prossima la Virtus Rosarno è chiamata a trasformare questi rinforzi nei primi fondamentali punti della riscossa.