Continua il momento d’oro della Palmese nel campionato di Eccellenza. Con quattro vittorie, un pareggio e una sola sconfitta nelle ultime sei giornate, i neroverdi hanno innestato le marce alte. L’ultimo acuto, firmato dal nuovo arrivato Palamara per lo 0-1 in casa della Reggioravagnese nel decimo turno, ha proiettato la squadra al quarto posto in piena zona playoff. A fotografare il momento della squadra ci pensa Rafael Favero, esperto e roccioso centrale brasiliano, pilastro dello scacchiere neroverde.

Il blitz di Reggio e la gestione dei momenti

La vittoria contro il fanalino di coda si è rivelata tutt'altro che una formalità, ma la Palmese ha saputo portare a casa l'intera posta in palio con maturità: «Sono contento del risultato – esordisce Favero –. Siamo andati a Reggio con l’obiettivo di conquistare i tre punti, ma sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, in trasferta, su un campo complicato e contro un avversario che ha lottato dal primo all’ultimo minuto. Alla fine siamo stati bravi a raggiungere il nostro obiettivo grazie a tanto impegno, dedizione e alla capacità di leggere i diversi momenti della partita».

Obiettivo playoff, ma senza voli pindarici

Il quarto posto autorizza la piazza a sognare, magari alzando l'asticella verso il secondo posto. Da buon difensore, però, il brasiliano frena gli entusiasmi e mantiene i piedi ben piantati a terra: «In questo momento il nostro obiettivo è continuare a vincere il maggior numero possibile di partite e conquistare i punti necessari per raggiungere la salvezza con anticipo. Successivamente potremo iniziare a guardare più in alto e puntare alle prime posizioni della classifica. Sottolineo comunque l’importanza di cercare, giornata dopo giornata, di rimanere sempre all’interno della zona playoff».

Il paradosso della ripresa: più gol fatti e subiti

I numeri delle prime dieci giornate raccontano di una Palmese che cambia volto dopo l'intervallo: poco incisiva nei primi 45 minuti, ma capace di essere il miglior attacco del girone nella ripresa, pur concedendo qualcosa in più in difesa rispetto ai soli due gol incassati nelle prime frazioni. «A mio avviso il fatto che la maggior parte dei gol, sia segnati che subiti, arrivi nel secondo tempo, dimostra quanto sia equilibrato questo campionato e quanto sia difficile ogni singola partita – analizza il centrale –. Ogni gara richiede una grande capacità di leggere l’avversario, individuare gli spazi da sfruttare in fase offensiva e, allo stesso tempo, difendersi al meglio, prestando attenzione ai punti di forza degli avversari. Vorrei sottolineare anche l’importanza del lavoro fisico e tattico che stiamo svolgendo. Arrivare al secondo tempo con le energie necessarie e con una buona lettura tattica degli spazi ci permette di individuare le situazioni in cui possiamo essere più efficaci e sfruttare al meglio le nostre caratteristiche».

Stakanovista neroverde e spirito di gruppo

A certificare la centralità di Favero nel progetto tecnico ci sono anche i dati individuali: con 890 minuti disputati, il brasiliano è il secondo giocatore più utilizzato dell'intera rosa, alle spalle del solo Tapia. «Sono molto felice della fiducia che il mister Brasile ripone in me, così come quella di tutto lo staff e della società – conclude –. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo, composto da un mix di giocatori esperti e giovani di grande potenziale. Dal più giovane al più esperto, siamo tutti consapevoli delle nostre capacità e di ciò che dobbiamo fare in campo».