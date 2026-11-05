Big match per la capolista imbattuta sul campo del miglior attacco del torneo. Pro Pellaro e Trebisacce inseguono a quota 15, scontro salvezza infuocato tra Sersale e Reggioravagnese

Tempo di riscendere in campo per il campionato di Eccellenza. Nel weekend alle porte andrà in scena la nona giornata di campionato, un appuntamento pronto a consegnare ai posteri nuove indicazioni e a ridisegnare la classifica che sta maturando di settimana in settimana.

Il big match di giornata: la capolista a Palmi

L'attenzione principale è tutta rivolta al test di alta quota che attende la Dbr Luzzi. L'attuale capolista, unica compagine ancora imbattuta del torneo con un rullino di marcia da sette vittorie e un solo pareggio, vuole difendere il primato e dare seguito alla propria striscia positiva. L'ostacolo sulla strada dei ragazzi di mister Magarò si preannuncia tuttavia ostico: ad attenderli ci sarà infatti la Palmese, formazione guidata dal miglior attacco del campionato e affamata di riscatto dopo il K.O. dell'ultimo turno per riagganciare la zona playoff.

A sole tre lunghezze di distanza dalla vetta si trova la Deliese, vera e propria rivelazione fin qui con cinque risultati utili consecutivi. La neopromossa sfrutterà per la seconda settimana di fila il fattore campo per ospitare un Gioiosa Ionica in netta ripresa.

L'inseguimento a quota 15: Trebisacce e Pro Pellaro

A recitare il ruolo di guastafeste per le primissime posizioni ci sono Trebisacce e Pro Pellaro, appaiate al terzo posto con 15 punti. I delfini giallorossi saranno impegnati nella delicata trasferta contro una Morrone in cerca di punti salvezza ma forte di una delle retroguardie più solide del torneo. Ambizioni d'alta classifica invece per la Pro Pellaro, che tra le mura amiche contro l'Isola CR punta all'intera posta in palio per lanciare l'assalto definitivo alla leadership.

Nelle altre sfide del weekend, il Soriano Fabrizia affronterà una lunga e insidiosa trasferta sul campo di una Rossanese in piena risalita, mentre la Paolana cercherà di ritrovare il successo allo stadio "Tarsitano" contro un Brancaleone invischiato nella lotta per non retrocedere.

Alta tensione in zona playout

Tutti da vivere, infine, i due scontri diretti nelle retrovie della graduatoria. Sfida delicatissima tra la Sc Soverato (penultima e con un solo successo all'attivo) e una Virtus Rosarno a secco di continuità (una vittoria nelle ultime sette gare). Ancora più drammatica la situazione che fa da sfondo al match tra un Sersale in forte affanno e la Reggioravagnese, chiamate a contendersi punti pesanti per schiodarsi dal fondo della classifica.

Le partite

Pro Pellaro-Isola CR

Deliese-Gioiosa Ionica

Palmese-Dbr Luzzi

Paolana-Brancaleone

Morrone-Trebisacce

Rossanese-Soriano Fabrizia

Sc Soverato-Virtus Rosarno

Sersale-Reggioravagnese