Avvio di stagione da incubo per i biancorossi: la sconfitta con la Pro Pellaro costa cara al tecnico. La società cambia subito rotta per risalire la china
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Un inizio di campionato decisamente al di sotto delle aspettative impone una svolta immediata. In casa Gioiosa Ionica bastano poche ore per consumare un ribaltone tecnico atteso ma comunque rumoroso: la società biancorossa ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico Tonino Figliomeni, affidando contestualmente la guida della prima squadra a Giuseppe Crucitti.
Tre punti in cinque giornate
La decisione della dirigenza è arrivata all'indomani del passo falso sul campo della Pro Pellaro. Per la compagine biancorossa, neopromossa nel torneo di Eccellenza, il bilancio delle prime cinque giornate porta un bottino magro: soltanto tre punti conquistati e una posizione in classifica che la vede confinata al penultimo posto, in coabitazione con la Virtus Rosarno. Un rullino di marcia che mal si concilia con il reale valore e il potenziale della rosa, spingendo i vertici del club a intervenire per evitare di compromettere la stagione.
Identikit del nuovo mister
I vertici gioiosani non hanno perso tempo e hanno individuato immediatamente il profilo adatto a suonare la carica. La scelta è caduta su Giuseppe Crucitti, allenatore noto nel panorama dilettantistico calabrese per la sua impronta tattica basata su intensità e gioco propositivo, qualità già ampiamente messe in mostra nelle sue recenti esperienze sulle panchine di Palmese, Cittanova e Soriano.
Completato lo staff tecnico: le figure al fianco di Crucitti
Assieme al nuovo mister, la società ha reso nota la composizione del nuovo staff che si occuperà della gestione atletica, tattica e dei singoli reparti: Giuseppe Minnella che rivestirà il doppio ruolo di allenatore in seconda e guida tecnica dell'Under 19; Andrea Errigo a cui è stata affidata la cura e la preparazione atletica dei calciatori; Guglielmo Telli a cui è stato confermato nel ruolo di preparatore dei portieri.