La quantità dei gol non sempre si rispecchia con l'incisività di essi. Cinque reti, in altre parole, possono risultare molto più pesanti di dieci, e ciò è dovuto alla continuità e alla divisione delle marcature in questione. E allora ecco che sono di gran lunga migliori cinque gol in cinque uscite ufficiali, aiutando così il collettivo, che altrettanti tutti però concentrati in un'unica partita e che garantiscono poi le copertine personali del lunedì. La corrente stagione calcistica del campionato di Eccellenza, arrivata ormai al suo culmine e con sole due partite che mancano all'appello, di reti e ha concesse parecchie abituandoci anche a quei volti che hanno caratterizzato la classifica cannonieri di quest'anno.

Bomber contro tutti

A soli due turni dalla fine del campionato, ecco allora il dettaglio riguardante i giocatori che hanno segnato al maggior numero di squadre, timbrando dunque il cartellino quasi ogni settimana e punendo quasi tutte le avversarie del girone.

In questa speciale graduatoria "comanda", n eanche a dirlo, Amarildo Leirosa. L'attaccante brasiliano è stato il vero crack del campionato, nonché l'incubo di ogni difesa. Possenza fisica e strutturale fanno di lui un attaccante esplosivo che ben poco ha a che vedere con queste categorie. Alla Virtus Rosarno prima e al Praiatortora poi, la somma non cambia: ben dodici le "vittime sacrificali" del bomber, nessuno come lui. Bocale, Brancaleone, Castrovillari, Cittanova, DBR Luzzi, Gioiese, Isola CR, Palmese, Paolana, Reggioravagnese, Stilomonasterace, Trebisacce la lunga lista delle avversarie già punite e con lo score che potrebbe arrivare definitivamente a tredici se domenica dovesse segnare contro il Soriano Fabrizia, tra le squadre che attualmente mancano alla sua "black list".

A quota undici c'è un terzetto di grande rilievo e composto da Cruz, Thiakane e Waller. L'attaccante del Trebisacce ha già timbrato contro: Bocale, Cittanova, Dbr Luzzi, Gioiese, Isola CR, Palmese, Reggioravagnese, Rossanese, Soriano Fabrizia, Stilomonasterace e Virtus Rosarno. Lo score definitivo potrebbe salire a dodici se, nel penultimo week end di stagione, dovesse segnare contro il Castrovillari che ancora manca all'appello. Anche Waller potrebbe migliorare il suo definitivo score segnando domenica contro la Paolana dal momento che finora ha timbrato contro: Brancaleone, Castrovillari, Cittanova, Isola CR, Gioiese, Palmese, Reggioravagnese, Rossanese, Soriano Fabrizia, Trebisacce e Virtus Rosarno. A quota undici ma con uno score non più migliorabile invece Thiakane, in gol contro: Bocale, Brancaleone, Castrovillari, Dbr Luzzi, Gioiese, Paolana, Palmese, Rossanese, Soriano Fabrizia, Stilomonasterace e Virtus Rosarno.