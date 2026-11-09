Sesto risultato utile consecutivo per la Deliese che, nella nona giornata del campionato di Eccellenza, chiude a reti bianche (0-0) il match casalingo contro un coriaceo Gioiosa Ionica. Un punto che lascia in dote un pizzico di amaro in bocca per un calcio di rigore fallito dai padroni di casa, ma che consente comunque agli uomini di mister Andrea Parentela di consolidare la seconda posizione in classifica, mantenendo inalterato a tre lunghezze il ritardo dalla capolista. A tracciare il bilancio a fine gara è stato proprio il tecnico amarantoblu Andrea Parentela, soddisfatto della tenuta della squadra ma lucido nell'analizzare le occasioni sciupate.

«Gara equilibrata e grande tatticismo: ai miei non posso dire nulla»«

Sicuramente abbiamo visto una grande partita dove si è lottato su ogni pallone e nel complesso molto equilibrata», ha esordito mister Parentela nel post-gara. «Più che rammarico per il rigore sbagliato, resta quello per aver sperperato quelle poche ma buone occasioni avute. Il Gioiosa Ionica non ha fatto un tiro in porta, ma ciò non toglie che ci abbia impensierito con una gara di grande tatticismo. Noi, però, quando abbiamo fraseggiato usando la testa e con i tempi giusti, li abbiamo messi in seria difficoltà».

«Prestazione positiva in un momento fisicamente difficile»

Il tecnico ha poi voluto sottolineare lo sforzo collettivo di un gruppo alle prese con qualche acciacco di troppo: «Io non posso dire davvero nulla ai miei ragazzi perché hanno dato il massimo in campo. Non venivamo da un momento facile dal punto di vista fisico, avevamo diversi giocatori acciaccati e non al meglio. Proprio per questo prendo per buono questo pareggio: è nato da una buonissima prestazione e ci permette di dare continuità al nostro percorso».