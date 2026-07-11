La delegazione sarà guidata dal dt Salvatore Avanzato, affiancato dai tecnici Diletta Giampiccolo, Igor Nencioni, Fabio Parisi, Salvatore Rinella e Massimiliano Saglietti

Si è aperta li 6 luglio scorso a Skopje, in Macedonia del Nord, l'edizione 2026 dei Campionati Europei Under 20 di Lotta. Ad inaugurare il programma è stata la lotta greco romana, protagonista fino a mercoledi per poi lasciare spazio alla lotta femminile e, nel fine settimana, allo stile libero. Le gare si svolgeranno al Boris Trajkovski Sports Center di Skopje.

La Calabria, sarà presente alla kermesse continentale con l'Arbitro Internazionale di 1^ categoria Elisabetta Parisi, non nuova a questo tipo di competizione infatti, vanta presenze a Campionati Mondiali ed Europei nonché a tornei internazionali in giro per li mondo. Il team degli U.d.G. Calabresi non si ferma alla Parisi, ma si fregia di Gira arbitro internazionale, di Cannizzaro nazionale e di Muscianese Presidente di giuria nazionale.

L'Italia sarà rappresentata da quattordici atleti. Nella Greco-Romana saliranno sulla materassina Gabriele Pucher (60 kg), Riccardo Delle Cave (63 kg), Alessio Arancio (67 kg), Andrea Proietti (72 kg) e Nilo Virgilii (77 kg). Nella lotta Femminile sono state convocate Naomi Liuzzi (53 kg), Angela Crapio Casarola (55 kg), Fabiana Rinella (57 kg), Maria Sofia Pira (59 kg), Maria Di Giacinto (62 kg) e Juliana Catanzaro (68 kg). Lo Stile Libero vedrà invece impegnati Pasquale Liuzzi (61 kg), Brando Magnani (92 kg) e Xander Guatta (97 kg).

La delegazione sarà guidata dal dt Salvatore Avanzato, affiancato dai tecnici Diletta Giampiccolo, Igor Nencioni, Fabio Parisi, Salvatore Rinella e Massimiliano Saglietti