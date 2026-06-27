La Cadi Antincendi Futura rafforza il proprio staff tecnico e punta sulla continuità. Il club gialloblù ha infatti annunciato l'ingresso a tempo pieno del dottor Andrea Siclari, che ricoprirà il ruolo di preparatore fisico della prima squadra in vista della nuova stagione.

Per Siclari si tratta di un ritorno in una veste ancora più centrale all'interno dell'organizzazione tecnica della società. Il professionista, docente di Scienze Motorie, aveva già collaborato con la Futura nella scorsa stagione, fornendo un contributo ritenuto importante durante il girone di ritorno del campionato di A2 Élite.

La società sottolinea come il suo lavoro abbia accompagnato la crescita della squadra nella seconda parte dell'annata, culminata con una rimonta che ha consentito ai gialloblù di restare in corsa per la promozione in Serie A fino alle battute finali della stagione.

Il curriculum del nuovo preparatore fisico comprende esperienze sia nel calcio a undici sia nel calcio a cinque, ambiti nei quali ha maturato competenze specifiche nella preparazione atletica e nel recupero degli atleti. Nella passata stagione ha inoltre collaborato con la prima squadra della Reggina occupandosi del recupero degli infortunati e seguendo da vicino il percorso di rientro in campo dei calciatori.

L'ingresso stabile di Siclari rappresenta quindi un ulteriore tassello nel percorso di crescita della Futura, che punta a strutturare sempre più il proprio organico tecnico per affrontare al meglio gli impegni del prossimo campionato. L'obiettivo sarà quello di garantire ai giocatori una preparazione atletica adeguata e mantenere elevati standard di condizione fisica nel corso dell'intera stagione.

Con questa scelta la società conferma la volontà di investire sulle professionalità del territorio e di consolidare un progetto tecnico che guarda con ambizione alle sfide future.