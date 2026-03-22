Successo netto per i giallo-blu che consolidano il terzo posto e continuano la striscia positiva nel girone di ritorno
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La Cadi Antincendi Futura continua a vincere e lo fa, questa volta a cospetto del pubblico amico del Palattinà. Un girone di ritorno di carattere e caratura per il team giallo-blu che sogna la post-season, volando al terzo posto in solitaria.
Il sabato di Lazzaro è vincente nonostante l’assenza dell’infortunato Paolo Parisi tra i pali. Tonino Martino, Mister del club insieme ad Humberto Honorio, firma il suo ennesimo ritorno in campo, da imbattuto, preparato e convincente.
Monologo giallo-blu: inizio con azioni da gol per Falcone, Pedro Mendes e Pizetta.
Risposta per i Siciliani con un avversario storico come Bocci.
Il risultato non si sblocca: Martino si supera proprio su Bocci.
Si fa vedere anche Failla.
Dopo un nuovo tentativo di Pedro Mendes, arriva il gol.
Cividini ruba palla e riparte, l’assist con la mancina è sublime e Scopelliti realizza a 9.22 dal termine del primo tempo.
Dopo due azioni gol consecutive, Pizetta realizza, al tredicesimo.
C’è tempo per una nuova azione gol di Cividini nel primo tempo che si conclude 2-0.
Ancora Failla, per due volte cerca il gol della speranza.
La Cadi Antincendi Futura si distende in contropiede: legno pieno che dà l'illusione del gol, anche agli arbitri di Peppe Scopelliti.
Il terzo gol è nell’aria ed arriva poco dopo, ancora una volta con Eriel Pizza.
Martino è preparato tra i pali ancora una volta.
Gianchino esegue l’azione più pericolosa per i siciliani colpendo una traversa.
C’è ancora tempo per una bella serpentina di Kadu e per il quarto gol: calcio d’angolo perfetto di Peppe Scopelliti per il primo gol in A2 Elite del classe 2010, Domenico Turiano per tutta la gioia dell’ambiente giallo-blu.