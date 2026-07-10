La squadra guidata dal capitano e istruttore Giuseppe Pellegrino supera il Blu Padel Corigliano in una finale combattuta e conquista il titolo Fitp, pronta ora a rappresentare la Calabria nella sfida tricolore

Grande impresa per il Globo Padel di Cittanova, che conquista il titolo di Campione Regionale della Fitp nelle categoria maschile Under 14-16-18 al termine di una finale intensa, emozionante e combattuta disputata in trasferta contro il Blu Padel Corigliano.

Un successo costruito con determinazione, qualità tecnica e grande spirito di squadra, che premia il lavoro svolto durante tutta la stagione da atleti, staff tecnico e società. La finale ha regalato spettacolo e momenti di grande equilibrio, con i giovani del Globo Padel capaci di mantenere lucidità e carattere nei momenti decisivi, portando a casa una vittoria dal grande valore sportivo.

Grazie a questo prestigioso risultato, il Globo Padel conquista anche l'accesso alla fase finale nazionale, dove affronterà le squadre campioni delle altre regioni italiane in una competizione che assegnerà il titolo nazionale di categoria. Un traguardo che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la società e un'importante occasione di crescita e confronto per i giovani atleti.

Protagonisti di questo importante successo sono gli atleti Vincenzo Deraco, Gennaro Perrelli, Lorenzo Alessi, Domenico Caridi (in prestito dal CT Taurianova) e Filippo Minniti (in prestito dal Tuyo Club), il capitano ed istruttore Giuseppe Pellegrino, che con competenza, passione e dedizione ha accompagnato il percorso di crescita dei ragazzi, preparandoli al meglio per affrontare una finale di altissimo livello.

Questo titolo regionale rappresenta non solo un prestigioso riconoscimento dei risultati ottenuti sul campo, ma anche la conferma della validità di un percorso che punta con convinzione sulla formazione dei giovani, sulla crescita tecnica e sui valori dello sport.

Il Globo Padel rivolge i propri complimenti al Blu Padel Corigliano per la qualità della finale disputata e ringrazia le famiglie, i sostenitori e tutti coloro che hanno accompagnato la squadra in questo straordinario cammino.

Con questo successo, il Globo Padel scrive un'altra importante pagina della propria storia sportiva e si prepara ad affrontare con entusiasmo la fase finale nazionale, con l'obiettivo di rappresentare al meglio la Calabria e confermare il valore di un progetto che continua a crescere grazie al lavoro, alla passione e alla dedizione di atleti, tecnici e dirigenti.