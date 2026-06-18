La manita è servita. L’Associazione Italiana Allenatori della provincia di Reggio Calabria comunica infatti che venerdì 19 giugno alle ore 17.30 presso la struttura dell’Oasi Club Village in località Pentimele a Reggio Calabria, si svolgerà la quinta edizione del premio “Stefano Viola”, evento diventato ormai una significativa consuetudine per tutti gli allenatori di calcio reggini, che sancisce il termine della stagione calcistica 2025/2026.

Quest’anno la manifestazione cambierà format, confermando nella parte inziale un interessante incontro di aggiornamento tecnico destinato a tutti gli allenatori di calcio, relatore del quale sarà l’autorevole mister Giancarlo Camolese, Vicepresidente AIAC nazionale, allenatore UEFA Pro, nonché docente del Settore Tecnico F.I.G.C, il quale affronterà un clinic tecnico sul tema: “come il calcio di alto livello può ispirare il settore giovanile ed i dilettanti”. All’evento che sarà moderato da mister Giuseppe Carella interverranno - come già anticipato - oltre al Tecnico piemontese che guidò la Reggina nella stagione 2022/2003 anche il Presidente Regionale A.I.A.C. Girolamo Mesiti e il Presidente Provinciale Pasquale Sorgoná.

A testimonianza dell’importanza ormai acquisita dallo “Stefano Viola” nel calendario nazionale degli eventi a marchio A.I.A.C., da segnalare anche l’arrivo in riva allo stretto del Dott. Massimo Bazzoni (amministratore delegato AIAC Service), la cui presenza darà ancora maggior prestigio alla cerimonia di consegna dei premi ai migliori allenatori reggini per la stagione sportiva appena conclusa, delle categorie “Eccellenza”, “Promozione” e “Prima Categoria”.

Ma come anticipato quest’anno il formato sarà innovativo rispetto alle passate edizioni, svolgendosi anche un’importante appendice denominata “La Notte degli Allenatori”, una vera e propria kermesse condotta da Nino Neri con la partecipazione di Pasquale Caprì, all’interno della quale saranno premiati i principali tecnici reggini che nel corso della propria carriera, hanno dato lustro a tutto il movimento calcistico metropolitano. Un riconoscimento dovuto ad “insegnanti di vita e non solo di calcio” parafrasando le parole di mister Carlo Ancelotti, i quali hanno svolto nel corso degli anni un ruolo di primaria importanza nella crescita e nella formazione tecnica e umana di svariate generazioni di calciatori reggini. Un binomio di appuntamenti imperdibile per tutti gli addetti ai lavori, che concluderà nel migliore dei modi il calendario di eventi dell’Associazione per la stagione sportiva 2025/2026, naturalmente ad accesso gratuito per tutti.