La stagione regolare inizierà il 6 settembre, poi trasferta a Modica e subito il derby con l’Avola: il campionato amaranto si chiuderà il 2 maggio con la sfida interna contro il Gela

Nella giornata odierna, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato i calendari della Serie D 2026/2027. La stagione regolare inizierà il 6 settembre 2026, per poi concludersi il 2 maggio 2027.



I turni infrasettimanali saranno tre, e andranno in scena il 16 settembre 2026 (3^ giornata), il 18 gennaio 2027 (18^ giornata) e il 25 marzo 2027 (29^ giornata).



Per quanto riguarda le soste, stop dal 21 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 (festività natalizie) e dall’1 al 13 marzo 2027, in occasione della Viareggio Cup che vedrà impegnata la Rappresentativa di D.



Infine, gli orari ufficiali: si scenderà in campo alle ore 15:00 dalla 1^ all’8^ giornata, alle 14:30 dalla 9^ alla 29^ giornata e nuovamente alle ore 15:00 dalla 30^ alla 34^ giornata.



Di seguito, il cammino della Reggina.

GIRONE DI ANDATA



1^ GIORNATA (6 settembre 2026 ore 15:00)

Reggina-Licata



2^ GIORNATA (13 settembre 2026 ore 15:00)

Modica-Reggina



3^ GIORNATA (16 settembre 2026 ore 15:00)

Reggina-Avola



4^ GIORNATA (20 settembre 2026 ore 15:00)

Vigor Lamezia-Reggina



5^ GIORNATA (27 settembre 2026 ore 15:00)

Reggina-Nuova Igea Virtus



6^ GIORNATA (4 ottobre 2026 ore 15:00)

Trapani-Reggina



7^ GIORNATA (11 ottobre 2026 ore 15:00)

Reggina-Vibonese



8^ GIORNATA (18 ottobre 2026 ore 15:00)

Nissa-Reggina



9^ GIORNATA (25 ottobre 2026 ore 14:30)

Castrumfavara-Reggina



10^ GIORNATA (1 novembre 2026 ore 14:30)

Reggina-Ragusa



11^ GIORNATA (8 novembre 2026 ore 14:30)

Enna-Reggina



12^ GIORNATA (15 novembre 2026 ore 14:30)

Reggina-Sambiase



13^ GIORNATA (22 novembre 2026 ore 14:30)

Athletic Palermo-Reggina



14^ GIORNATA (29 novembre 2026 ore 14:30)

Reggina-Siracusa



15^ GIORNATA (6 dicembre 2026 ore 14:30)

Digiesse Praia Tortora-Reggina 16^ GIORNATA (13 dicembre 2026 ore 14:30)

Reggina-Milazzo



17^ GIORNATA (20 dicembre 2026 ore 14:30)

Gela-Reggina



GIRONE DI RITORNO



1^ GIORNATA (6 gennaio 2027 ore 14:30)

Licata-Reggina



2^ GIORNATA (10 gennaio 2027 ore 14:30)

Reggina-Modica





3^ GIORNATA (17 gennaio 2027 ore 14:30)

Avola-Reggina





4^ GIORNATA (24 gennaio 2027 ore 14:30)

Reggina-Vigor Lamezia





5^ GIORNATA (31 gennaio 2027 ore 14:30)

Nuova Igea Virtus-Reggina





6^ GIORNATA (7 febbraio 2027 ore 14:30)

Reggina-Trapani



7^ GIORNATA (14 febbraio 2027 ore 14:30)

Vibonese-Reggina



8^ GIORNATA (21 febbraio 2027 ore 14:30)

Reggina-Nissa



9^ GIORNATA (28 febbraio 2027 ore 14:30)

Reggina-Castrumfavara



10^ GIORNATA (14 marzo 2027 ore 14:30)

Ragusa-Reggina



11^ GIORNATA (21 marzo 2027 ore 14:30)

Reggina-Enna



12^ GIORNATA (25 marzo 2027 ore 14:30)

Sambiase-Reggina



13^ GIORNATA (4 aprile 2027 ore 15:00)

Reggina-Atheltic Palermo



14^ GIORNATA (11 aprile 2027 ore 15:00)

Siracusa-Reggina



15^ GIORNATA (18 aprile 2027 ore 15:00)

Reggina-Digiesse Praia Tortora



16^ GIORNATA (25 aprile 2027 ore 15:00)

Milazzo-Reggina



17^ GIORNATA (2 maggio 2027 ore 15:00)

Reggina-Gela

