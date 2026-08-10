La stagione regolare inizierà il 6 settembre, poi trasferta a Modica e subito il derby con l’Avola: il campionato amaranto si chiuderà il 2 maggio con la sfida interna contro il Gela
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Nella giornata odierna, la Lega Nazionale Dilettanti ha diramato i calendari della Serie D 2026/2027. La stagione regolare inizierà il 6 settembre 2026, per poi concludersi il 2 maggio 2027.
I turni infrasettimanali saranno tre, e andranno in scena il 16 settembre 2026 (3^ giornata), il 18 gennaio 2027 (18^ giornata) e il 25 marzo 2027 (29^ giornata).
Per quanto riguarda le soste, stop dal 21 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 (festività natalizie) e dall’1 al 13 marzo 2027, in occasione della Viareggio Cup che vedrà impegnata la Rappresentativa di D.
Infine, gli orari ufficiali: si scenderà in campo alle ore 15:00 dalla 1^ all’8^ giornata, alle 14:30 dalla 9^ alla 29^ giornata e nuovamente alle ore 15:00 dalla 30^ alla 34^ giornata.
Di seguito, il cammino della Reggina.
GIRONE DI ANDATA
1^ GIORNATA (6 settembre 2026 ore 15:00)
Reggina-Licata
2^ GIORNATA (13 settembre 2026 ore 15:00)
Modica-Reggina
3^ GIORNATA (16 settembre 2026 ore 15:00)
Reggina-Avola
4^ GIORNATA (20 settembre 2026 ore 15:00)
Vigor Lamezia-Reggina
5^ GIORNATA (27 settembre 2026 ore 15:00)
Reggina-Nuova Igea Virtus
6^ GIORNATA (4 ottobre 2026 ore 15:00)
Trapani-Reggina
7^ GIORNATA (11 ottobre 2026 ore 15:00)
Reggina-Vibonese
8^ GIORNATA (18 ottobre 2026 ore 15:00)
Nissa-Reggina
9^ GIORNATA (25 ottobre 2026 ore 14:30)
Castrumfavara-Reggina
10^ GIORNATA (1 novembre 2026 ore 14:30)
Reggina-Ragusa
11^ GIORNATA (8 novembre 2026 ore 14:30)
Enna-Reggina
12^ GIORNATA (15 novembre 2026 ore 14:30)
Reggina-Sambiase
13^ GIORNATA (22 novembre 2026 ore 14:30)
Athletic Palermo-Reggina
14^ GIORNATA (29 novembre 2026 ore 14:30)
Reggina-Siracusa
15^ GIORNATA (6 dicembre 2026 ore 14:30)
Digiesse Praia Tortora-Reggina 16^ GIORNATA (13 dicembre 2026 ore 14:30)
Reggina-Milazzo
17^ GIORNATA (20 dicembre 2026 ore 14:30)
Gela-Reggina
GIRONE DI RITORNO
1^ GIORNATA (6 gennaio 2027 ore 14:30)
Licata-Reggina
2^ GIORNATA (10 gennaio 2027 ore 14:30)
Reggina-Modica
3^ GIORNATA (17 gennaio 2027 ore 14:30)
Avola-Reggina
4^ GIORNATA (24 gennaio 2027 ore 14:30)
Reggina-Vigor Lamezia
5^ GIORNATA (31 gennaio 2027 ore 14:30)
Nuova Igea Virtus-Reggina
6^ GIORNATA (7 febbraio 2027 ore 14:30)
Reggina-Trapani
7^ GIORNATA (14 febbraio 2027 ore 14:30)
Vibonese-Reggina
8^ GIORNATA (21 febbraio 2027 ore 14:30)
Reggina-Nissa
9^ GIORNATA (28 febbraio 2027 ore 14:30)
Reggina-Castrumfavara
10^ GIORNATA (14 marzo 2027 ore 14:30)
Ragusa-Reggina
11^ GIORNATA (21 marzo 2027 ore 14:30)
Reggina-Enna
12^ GIORNATA (25 marzo 2027 ore 14:30)
Sambiase-Reggina
13^ GIORNATA (4 aprile 2027 ore 15:00)
Reggina-Atheltic Palermo
14^ GIORNATA (11 aprile 2027 ore 15:00)
Siracusa-Reggina
15^ GIORNATA (18 aprile 2027 ore 15:00)
Reggina-Digiesse Praia Tortora
16^ GIORNATA (25 aprile 2027 ore 15:00)
Milazzo-Reggina
17^ GIORNATA (2 maggio 2027 ore 15:00)
Reggina-Gela