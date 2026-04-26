Si conclude nel migliore dei modi la splendida stagione calcistica della Marines di Gioia Tauro. Dopo la vittoria del campionato di terza categoria, arriva anche la Supercoppa provinciale di Reggio Calabria. Sabato al “Lopresti” di Palmi, alle ore 15:30, si affrontavano i vincitori del girone E di Seconda Categoria, lo Sport Palmi 2018, contro i vincitori del girone G di Terza Categoria, appunto la Marines. Due compagini che nei propri tornei hanno inanellato vittorie su vittorie con una cavalcata travolgente. Il match ha visto gli ospiti andare in vantaggio già dopo circa un quarto d'ora, con Cannatà che a giro la insacca sul palo lungo, sfruttando la sponda di La Scala. Nella seconda frazione di gara, il club di Gioia Tauro chiude la pratica con un rigore trasformato dal proprio attaccante, La Scala, dopo atterramento in area di Mercurio. Il triplice fischio sancisce il meritato successo dei blucerchiati e dà il via alla festa che si protrarrà fino a serata inoltrata.

«La stagione è andata oltre ogni più rosea aspettativa – afferma ai nostri microfoni l’allenatore della Marines, Pasquale Luppino, coadiuvato nella sua esperienza in panchina da Alfonso Barillà, Franco Giofré e Marino Maiolo -. Concludere con un campionato dominato da imbattuti, confrontarci, vincere e convincere contro una squadra che ci passa una categoria è stato formidabile. Con la rosa che già abbiamo e l'aggiunta di 2-3 elementi l'anno prossimo puntiamo a fare un campionato di vertice. Cercheremo di migliorarci sotto tutti i punti di vista».

Un’affermazione che fa felici i calciatori, i tantissimi sostenitori dei blucerchiati e premia gli sforzi dello staff tecnico e l’impegno costante profuso da tutta la dirigenza.

«Si punta al futuro. La nostra intenzione è coinvolgere sempre più le nuove generazioni – spiega il presidente, Giandomenico Musco -. L'obiettivo è costruire una squadra competitiva. Nello stesso tempo, dar modo ai bambini di iniziare un percorso sportivo, con l'intento di avere un ricambio generazionale. Nel nostro progetto desideriamo unire sport e sociale: valorizzare sempre più l'importante quartiere Marina. Ringraziamo tutti i nostri tifosi che ci sono sempre stati vicini».