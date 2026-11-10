Il judo reggino brilla sul palcoscenico nazionale. In occasione dei Campionati Italiani Assoluti A2, andati in scena il 7 e 8 novembre presso il prestigioso PalaPellicone di Ostia, il Judo Club Reggio Calabria ha confermato ancora una volta la qualità del proprio vivaio e il valore assoluto della sua scuola tecnica, portando a casa un risultato di altissimo profilo.

A firmare l'impresa più grande è stata Silvia Rachele Provazza, atleta classe 2009. Nonostante la giovanissima età, la judoka reggina ha affrontato la competizione con la maturità di una veterana, superando avversarie di grande esperienza e conquistando una straordinaria medaglia di bronzo. Un terzo posto che, oltre a valere come prestigioso traguardo personale, rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la città e per l'intero movimento sportivo calabrese.

La spedizione del Judo Club Reggio Calabria a Ostia ha visto protagonisti anche Antonino Bellini e Marcello Bellini. I due atleti sono scesi sul tatami con determinazione e carattere, difendendo con onore i colori della società in un contesto tecnico e agonistico tra i più competitivi d’Italia.

Dietro questi successi si nasconde un cammino fatto di sacrifici quotidiani, disciplina e un lavoro meticoloso svolto sul tatami. Un plauso d'obbligo va al tecnico Simone Pizzimenti, la cui firma è evidente nella preparazione atletica e nella costante crescita sportiva dei suoi ragazzi.

Con questa medaglia, il Judo Club Reggio Calabria aggiunge un altro importante tassello alla sua storia, dimostrando come la passione, la dedizione e il lavoro costante siano la chiave per proiettare i giovani talenti locali verso un futuro sportivo ricco di grandi prospettive.