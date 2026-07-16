Prosegue la vendita dei biglietti per Italia-Germania e Germania-Cuba, in programma il 26 e 27 agosto. Sconto del 50% per i figli, fino a un massimo di due, con l'acquisto del biglietto a prezzo intero da parte dei genitori
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Reggio Calabria si prepara ad accogliere la FIPAV Cup 2026 – Men Elite, in programma a fine agosto. Nel frattempo procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per le due attesissime sfide in programma al PalaCalafiore: Italia-Germania, in calendario mercoledì 26 agosto alle ore 21:00, e Germania-Cuba, in programma giovedì 27 agosto alle ore 20:00. Per l'occasione è stata riservata una speciale promozione dedicata alle famiglie: i genitori acquistano il biglietto a prezzo intero, mentre i figli (fino a un massimo di due) possono acquistarlo con uno sconto del 50%.
Di seguito i link per consultare tutti i dettagli della promozione e acquistare i biglietti:
Italia Germania – 26 agosto, ore 21:00
https://forms.gle/d8SmMKx8VtJAXL8N7
Germania Cuba – 27 agosto, ore 20:00
https://forms.gle/izix2NApmrLdVMhN8