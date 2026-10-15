Uno tra i principali produttori mondiali di tecnologie fotovoltaiche e Myenergy Reggio Calabria per investire sull’energia che alimenta il futuro del basket

Una nuova partnership internazionale rafforza il progetto della Myenergy Reggio Calabria, unendo energie rinnovabili, innovazione e passione per il basket.

La Pallacanestro Viola è lieta di annunciare l’ingresso di JA Solar, tra i principali produttori mondiali di tecnologie fotovoltaiche, in qualità di Black Sponsor per la stagione sportiva 2026/2027.

L’accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della società neroarancio e testimonia la volontà di consolidare un progetto sportivo ambizioso, sostenuto da partnership industriali di rilievo internazionale e da una visione di sviluppo sostenibile nel lungo periodo.

Fondata nel 2005, JA Solar è oggi uno dei protagonisti dell’industria fotovoltaica mondiale, con una presenza consolidata sui mercati internazionali e un costante impegno nella ricerca, nell’innovazione tecnologica e nello sviluppo di soluzioni energetiche ad alta efficienza.

Il legame tra JA Solar e il mondo dello sport trova espressione anche nella collaborazione con il Borussia Dortmund, nell’ambito di un progetto fotovoltaico per lo stadio del club tedesco, esempio concreto di integrazione tra energie rinnovabili e sport professionistico.

L’ingresso di JA Solar tra i partner della Pallacanestro Viola nasce da una collaborazione già consolidata con Myenergy S.p.A. nel settore delle energie rinnovabili.

Una relazione industriale fondata sulla fiducia reciproca e su obiettivi condivisi, che oggi si estende al mondo dello sport, rafforzando il collegamento tra impresa, basket e territorio.

Per la Pallacanestro Viola, impegnata nel campionato di Serie B Nazionale, la partnership rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso dalla società e delle sue prospettive di sviluppo, sia sul piano sportivo sia su quello organizzativo.

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia, orientata alla costruzione di un modello economico sostenibile, nel quale le relazioni industriali possano contribuire a generare nuove opportunità e risorse per la crescita del club.

Le dichiarazioni di Simone Foti, CEO di Myenergy S.p.A.

«L’ingresso di JA Solar tra i partner della Pallacanestro Viola rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del nostro progetto.

Con JA Solar condividiamo da tempo una collaborazione nel settore delle energie rinnovabili, fondata sulla fiducia reciproca, sulla qualità e su una visione comune dello sviluppo.

La scelta di JA Solar di affiancare la Pallacanestro Viola testimonia come un rapporto di collaborazione consolidato possa evolvere in una partnership più ampia, capace di creare nuove opportunità e valore anche nel mondo dello sport.

L’arrivo di JA Solar rafforza il legame tra energia e basket e contribuisce a consolidare un progetto che guarda al futuro con ambizione e concretezza.

Il nostro obiettivo è costruire attorno alla Viola un modello sostenibile, capace di andare oltre le tradizionali sponsorizzazioni sportive, sviluppando sinergie e iniziative nel settore energetico che possano generare risorse economiche durature per la società e valore per il territorio.»

Le dichiarazioni di Michele Citro, Regional Director South-East Europe di JA Solar:

«La nostra partnership con Myenergy è cresciuta sulla base di un impegno condiviso a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili e siamo lieti di poter oggi estendere questo rapporto a un progetto capace di generare valore concreto per la comunità locale.

La Pallacanestro Viola è una società ambiziosa, profondamente radicata a Reggio Calabria, e siamo orgogliosi di sostenerne il percorso di crescita.

Pur operando a livello globale, in JA riconosciamo l’importanza di costruire relazioni solide a livello locale, e questa sponsorizzazione ci offre l’opportunità di contribuire alle ambizioni di lungo periodo del club, rafforzando ulteriormente al tempo stesso il rapporto consolidato che ci lega a Myenergy.»

Con l’ingresso di JA Solar, la Pallacanestro Viola amplia il proprio network di partner internazionali e prosegue nel percorso di consolidamento di un progetto che unisce ambizione sportiva, sostenibilità economica e forte legame con la città di Reggio Calabria.

Una collaborazione che testimonia come il mondo dell’impresa e quello dello sport possano incontrarsi per costruire opportunità concrete, contribuendo alla crescita della società e alla valorizzazione del territorio.

JA Solar e Myenergy Reggio Calabria: insieme, l’energia che alimenta il futuro del basket.