Grande successo per la Fortitudo 1903 alla fase regionale juniores di karate, svoltasi il 31 maggio 2026 al PalaBorsellino di Vibo Valentia. La società reggina – si legge in una nota della scuola - ha conquistato il primo posto nella classifica generale per società (kumite), confermando ancora una volta la qualità del proprio settore agonistico.

Gli atleti, allenati dai tecnici Rossella Zoccali e Alessandra Benedetto, hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo. Sul gradino più alto del podio sono saliti Francesca Forgione, Giuliana Amodeo, Michael Mollica e Michele Barbaro, tutti medaglia d'oro nelle rispettive categorie. Medaglia d'argento per Barbara Ambrosiano e Giuseppe Ferrinda, mentre Luca Di Marno ha conquistato una preziosa medaglia di bronzo.

Ai risultati ottenuti sul tatami si aggiungono le qualificazioni di diritto di Antonino Cuzzocrea e Chiara Chirico, già ammessi alla fase nazionale.

Grazie a questi risultati, la Fortitudo 1903 sarà presente con otto atleti al Campionato italiano juniores, in programma a Ostia Lido dal 19 al 21 giugno.

Presente a Vibo Valentia per seguire da vicino la competizione, il presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, che ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti, complimentandosi con gli atleti e con i tecnici per l'impegno, la determinazione e la professionalità dimostrati. Un successo che conferma – conclude il comunicato - il valore del lavoro svolto quotidianamente dalla società e che proietta il team con entusiasmo verso il prossimo appuntamento nazionale.