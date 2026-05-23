«Finalmente ci siamo. L’attesa è finita. La Cadi Antincendi Futura con entusiasmo e coraggio s’immerge nella semifinale Playoff per la Serie A. Gara di ritorno. Serve l’impresa, emozioni e gol.

Nulla è impossibile in questo sport. Tocca provare a mostrarsi in una versione diversa rispetto alla sfida di andata persa a Giovinazzo 5-1.

Tocca vincere con quattro gol di scarto anche perchè,in caso di pari dei gol totali al termine dei tempi supplementari passerebbero i giallo-blu.

La novità è che il grande futsal ritorna al Palacalafiore, impianto meraviglioso, il più grande della città Metropolitana. Luci a Led, maxi cubo sul tetto e Futsal da leccarsi i baffi a caccia di un posto nella finale per la Serie A.

In settimana la società, in conferenza stampa, ha chiarito come il Palattinà di Lazzaro resti la propria casa ma che le progettualità in vista di questo rush finale e della prossima stagione sono davvero appetitose. La forte compagine pugliese del Giovinazzo parte, ovviamente con i favori del pronostico. La Cadi Antincendi Futura di metterà orgoglio e cuore. Mancherà Kadu squalificato.

Calcio d’inizio alle ore 17:00.

Previsto un gran numero di spettatori, studenti ed appassionati per sostenere il team del Presidente Nino Mallamaci. Nel pregara, la società giallo-blu ha pubblicato sul proprio social network dei video romantici e bellissimi riguardanti leggende della storia del club, da Gil a Villalba(protagonisti della massima serie a Reggio Calabria), da Marcio Toni a Everton senza dimenticare Giò Pedotti. Arbitrano Ivo Colangeli di Aprilia, Salvatore Pagano di Catania con Giovanni Loprete di Catanzaro al cronometro».