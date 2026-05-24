La squadra di Martino supera 4-2 il Giovinazzo davanti a un pubblico straordinario, ma non basta per ribaltare il ko dell’andata. Festa sugli spalti e fiducia nel futuro: «La promozione è solo rimandata»

Termina una bellissima stagione della Cadi Antincendi Futura.

Termina in uno scenario inedito. Festante, bellissimo, fatto di tifosi, mamme e bambini e nuovi tifosi della disciplina.

Termina ad un solo passo dalla promozione in Serie A che, come già detto dal Presidente Nino Mallamaci è un appuntamento solo rinviato.

La Cadi Antincendi Futura vince, 4-2 ma in finale vola la formazione pugliese del Giovinazzo sfruttando la super gara uno vinta tra le mura amiche.

Realmente tantissima gente è accorsa al Palacalafiore,impianto inedito per il Futsal pronto a dare la forza alla Cadi Antincendi Futura.

I quintetti

La Cadi parte con Parisi, Honorio,Falcone,Pedro Mendes e Pizetta.

Giovinazzo risponde con Di Capua,Tanke,Divanei,Cutrignelli e Palumbo

Parte fortissimo la squadra di casa con cinque palle gol.Cividini,Minnella,Pizetta,non riescono a metterla dentro per un nonnulla.

A 12.29 dal termine del primo tempo la sblocca Tanke per gli ospiti.

A 9.26 Scopelliti impatta su assist di Pedro Mendes con un gran bel gioco sul pivot.

Cividini colpisce la traversa a 7.56 dal termine tra gli applausi del pubblico del Palacalafiore.

Pizetta mette in estrema difficoltà Di Capua.

Nel momento più alto della Cadi, segna Palumbo in mischia(a 7.26 dal termine).

Tanti falli di mano presunti non sanzionati.

Parisi è miracoloso su Tanke. Pedro Mendes realizza un grande guizzo su verticale velenosa di Paolo Parisi a due minuti dalla fine.

Sulla giocata finale di primo tempo, schema, sul modello del gol di Honorio con Soverato: esegue Minnella..L’assist è sempre di Pizetta.

Nel secondo tempo la Cadi Antincendi continua a provarci.

Ci prova Pedro.

Tanke colpisce una traversa.

Ci provano Pizetta e Scopelliti.

Di Capua è miracoloso in più di un'occasione.

A nove minuti dal termine Mister Martino tenta il powerplay.

Arriva subito il gol di Cividini.Il Palacalafiore esplode.

Tantissimi i tentativi per riavvicinarsi con due gol sfiorati di Minnella e Pizetta.

Il successo è per Giovinazzo che perde ma accede con merito alla finalissima dove affronterà Cesena.La Cadi Antincendi Futura con orgoglio saluta il pubblico amico, tutta la comunità di Reggio Calabria,Motta San Giovanni e Lazzaro e guarda con fiducia al futuro.