Grande Futsal. Gara caparbia, ben giocata. Temi tattici altisonanti. Tantissime azioni gol. La Cadi va avanti, Taranto la pareggia in mezzo a tanti pali reciproci ed azioni gol. I quintetti: la Cadi Antincendi Futura schiera Honorio,Pizetta,Scopelliti e Falcone i giocatori di movimento per gli ospiti.Ritorna tra i pali Paolo Parisi. Lupinella in porta, Segovia, Espindola, Di Pietro, Zatsuga.



Dopo una breve fase di studio arriva il gol ospite:la rubata di Cividini ed un gran gol con la mancina sblocca il risultato. Gran botta di Honorio che mette alla prova Lupinella. Taranto prova a farsi vedere dalle parti di Parisi ma è ancora Honorio che rende pericolosissima una nuova azione offensiva. Rodrigo Lopez diventa pericoloso per la New Taranto. Il batti e ribatti mette in evidenza anche Pedro Mendes che scrive a referto una bella girata verso la porta.

Palo pieno di Rodrigo poco dopo che sfiora il pari. In tutto questo Falcone sfiora il gol da campo a campo dopo un rimpallo. Giannace rischia il gol su punizione da lontano:un super colpo, poco dopo, la Cadi rischia un clamoroso autogol ma Parisi, in volo è attento. Lorenzo Giannace, stava solo riscaldando i motori: la sua magia vale il pari, dopo due dribbling ed un grande gol dalla distanza. Taranto rischia di passare in vantaggio dopo pochi secondi ma Parisi è eroico su Di Pietro.



Parisi è strepitoso anche sulla punizione di Segovia. Occasionissima per Pizetta che da due passi subisce il miracolo di Lupinella. Fa lo stesso anche la New Taranto: da due passi Fermino non riesce a concludere. Parisi è clamoroso tra i pali, Scopelliti si fa largo in copertura e la Cadi si salva.



Si fa vedere Kadu nel secondo tempo. Di Pietro, dopo una rubata colpisce in pieno il palo. Espindola sciupa una chiarissima azione da gol dopo un contropiede da manuale per i rosso-blu. Di poco a lato la botta di Eriel Pizetta. A proposito di Pali, quello colpito da Pizetta, con una lieve deviazione del portiere pugliese è pazzesca. Parisi è ancora miracoloso su Espindola. Minnella ci prova ma Giannace riesce a fermarlo. Dirompente Pizetta che sfiora il gol della vittoria dopo lunga percussione. Le due squadre non riescono a superarsi a vicenda. Una bella e gagliarda partita ma, la serie si risolverà al Palattinà sabato 9 maggio alle ore 16.