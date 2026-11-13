Dal 14 al 18 novembre cinque giorni di raduni e clinic tra Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro con lo staff tecnico federale. In campo i talenti calabresi delle annate 2010, 2011 e 2013 insieme ai tecnici nazionali Rossi, Marco Sodini e Matteo Panichi

Cinque giorni di grande pallacanestro giovanile per collegare il lavoro delle società locali ai programmi tecnici delle Nazionali. Da domani, sabato 14 novembre, fino a mercoledì 18 novembre, la Calabria ospiterà due importanti tappe della programmazione federale FIP: l’Academy Nazionale e il progetto “Ogni Regione Conta”. L'iniziativa coinvolgerà tre capoluoghi — Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro — mettendo al centro i giovani talenti e l'aggiornamento degli allenatori del territorio.

Il programma si aprirà nel fine settimana con l’Academy Nazionale, riservata ai giovani cestisti calabresi nati nel 2013. Le sessioni di monitoraggio si svolgeranno sabato 14 novembre a Reggio Calabria e domenica 15 novembre a Cosenza. A guidare gli allenamenti sarà il tecnico del Settore Squadre Nazionali Rossi, che valuterà lo stato di crescita dei ragazzi e condividerà metodologie e obiettivi federali con i coach locali.

La settimana proseguirà poi con il progetto “Ogni Regione Conta”, dedicato agli atleti delle annate 2010 e 2011. L’appuntamento è fissato per martedì 17 novembre a Reggio Calabria e mercoledì 18 novembre a Catanzaro. Per l’occasione arriveranno in Calabria due figure di spicco dello staff tecnico azzurro: Marco Sodini, allenatore della Nazionale Under 18, e Matteo Panichi, preparatore fisico della Nazionale Maggiore.

Tutte le attività si svolgeranno in sinergia con lo staff tecnico regionale della FIP Calabria, coordinato dal Referente Tecnico Territoriale Umberto Di Martino. Oltre al lavoro sul parquet con i ragazzi, l'evento prevede infatti clinic e momenti di confronto specifici per la formazione continua degli allenatori calabresi.

«La presenza in Calabria di tecnici di così alto profilo rappresenta un segnale importante dell'attenzione che la Federazione riserva al nostro territorio e, soprattutto, ai nostri giovani», ha commentato il presidente della FIP Calabria, Paolo Surace. «È un'opportunità preziosa per verificare il lavoro svolto quotidianamente dalle nostre società e per offrire ai giovani atleti occasioni concrete di confronto e crescita».

Secondo il numero uno del comitato regionale, il percorso passa inevitabilmente dalla sinergia tra tutte le componenti del movimento. «Il nostro obiettivo è costruire un percorso continuo, nel quale nessun talento venga trascurato», ha aggiunto Surace. «La crescita dei ragazzi passa anche dalla crescita delle competenze di chi li accompagna quotidianamente in palestra. Investire sui giovani significa investire sul futuro della pallacanestro calabrese».