Un’edizione da incorniciare, quella del Volley Mercato 2026, per la Domotek Volley. La delegazione reggina, guidata dal presidente Giuseppe Polimeni, è atterrata nel capoluogo emiliano con un bagaglio ricco di soddisfazioni e un peso specifico notevole: quello dei trofei appena conquistati. Tra i riconoscimenti più attesi e meritati, spicca il premio come miglior allenatore dell’anno conferito ad Antonio Polimeni, architetto di una stagione che resterà nella storia del sodalizio calabrese.

Ma il clima non è solo quello delle celebrazioni. Bologna, come racconta lo stesso numero uno del club, è anche il luogo dove si gettano le basi per il futuro, da tutti i punti di vista, tecnici, amministrativi, della comunicazione, del marketing del ticketing e non solo. Abbiamo incontrato Giuseppe Polimeni per fare il punto su un presente scintillante e su un futuro che promette scintille.

«Bellissimo, un ambiente stupendo – esordisce il presidente – ci sono tutti i presidenti e persone che meritano solo rispetto e stima che ritroviamo anno dopo anno. Si respira un clima fantastico. La nostra delegazione è arrivata qui con tutto lo staff dirigenziale e abbiamo già in calendario tantissime riunioni. Siamo qui per aprire ufficialmente il nuovo campionato di Serie A2».

Una A2 che per Reggio Calabria rappresenta un salto storico, e sul seguito che ci si aspetta dai tifosi Polimeni è cauto ma fiducioso: «Per il prossimo anno non posso fare pronostici, perché ancora non ho avuto modo di conoscere i nuovi giocatori né di vederli all’opera. Ma posso dire che stiamo preparando una squadra per competere con gli altri e, ovviamente, per ben figurare. Sarà una stagione importante. Noi sappiamo di avere una squadra competitiva, ma il campo parlerà. L’obiettivo è lottare per fare buona figura, partita dopo partita, e cercare di vincere più partite possibile.

Le emozioni sono infinite, non si possono contare. Per me, la cosa più bella è stata vincere tre titoli meravigliosi in questa stagione. Sono stati sofferti, sì, ma l’emozione che regalano è senza limiti. Vedere premiato Antonio è la ciliegina sulla torta di un anno da ricordare».

Infine, un messaggio diretto ai cittadini di Reggio Calabria: «Ai cittadini di Reggio dico solo di aspettarsi del buono. Vogliamo regalare buoni risultati, una squadra competitiva e, soprattutto, un bel gioco da vedere. Grazie a tutti per il supporto che non ci è mai mancato». Da Bologna, con lo sguardo già proiettato verso il PalaCalafiore, la Domotek si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Con la valigia piena di trofei e la testa già al futuro. Questa è solo l’anteprima.