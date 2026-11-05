Sabato 7 novembre, alle ore 16, il Palacalafiore sarà teatro del derby calabrese tra la Puliservice Volley Reggio Calabria e la Lory Volley Pizzo. Una sfida che si preannuncia combattuta, come racconta l'assistant coach delle amaranto, Mirko Munafò, che ha fatto il punto sulla settimana di avvicinamento al match.

Che settimana state attraversando con la Pulis Service?

«Una settimana impegnativa e con un po' di amarezza e rammarico per i risultati che ci sono stati nelle ultime due settimane. Però le ragazze si stanno impegnando, stanno dando tutto in allenamento e quindi ci stiamo cercando di prepararci al meglio per quella che sarà la prossima sfida».

Arriva un derby caldo e competitivo. Che gara ti aspetti contro Pizzo?

«Una gara molto combattuta. Pizzo è una squadra che lotta su ogni pallone, è una squadra molto solida sia in ricezione che in difesa, con diversi attaccanti importanti. Quindi venderemo cara la pelle e proveremo a fare del nostro meglio».

Un appello invece ai tifosi reggini?

«Ai tifosi l'unica cosa che possiamo dire è di venirci a trovare, venire a fare il tifo per noi: è una cosa che nella partita col Melilli un po' ci è mancata, le ragazze hanno bisogno di voi. Quindi speriamo di vedervi numerosi sabato».