La Puliservice Reggio Calabria carica per Gara 1 di finale: «Vogliamo riscattare la sconfitta in Coppa Calabria», parla Martina Salvatore.

Sabato alle ore 19, al PalaCalafiore, super sfida per le ragazze di coach Franco Giglietta. Il centrale Martina Salvatore presenta l’attesissima finale play-off contro le campionesse di Coppa Calabria del Rossano.

Dopo una settimana di stop, la Puliservice Reggio Calabria è pronta a tornare in campo per l’appuntamento più importante della stagione. Sabato alle ore 19, la squadra reggina scenderà in campo per Gara 1 della finale play-off, un vero e proprio dentro o fuori contro la corazzata Rossano, vincitrice della Coppa Calabria.

A presentare la sfida ci ha pensato il centrale Martina Salvatore, che ha spiegato lo stato d’animo del gruppo: «Allora, noi veniamo da una settimana di pausa – ha esordito Salvatore – e ci siamo, diciamo, “ricaricate” per affrontare questa Gara 1. Cercheremo di riscattarci dalla sconfitta in finale di Coppa Calabria».

«Siamo pronte – ha assicurato il centrale – conosciamo la squadra e ci stiamo preparando al meglio. È stata una settimana molto intensa per quanto riguarda gli allenamenti, ma anche quella che verrà. Cerchiamo di essere pronte in tutti i modi, in tutti i fondamentali e soprattutto concentrate per affrontare al meglio questa partita e fare una prestazione come si deve».

Un vantaggio non da poco per la Puliservice sarà il Palaboccioni, gremito dai propri sostenitori. «Sì, giocheremo in casa – ha sottolineato Martina Salvatore – quindi abbiamo questo fattore campo a nostro vantaggio. Giocheremo con i nostri tifosi, con i nostri sostenitori. Ci aspettiamo un pubblico abbastanza elevato come numero, quindi cercheremo di giocarcela bene al meglio e cercare soprattutto di avere un risultato a nostro favore».

Infine, un pensiero sulle condizioni fisiche e mentali del gruppo: «Noi stiamo bene – ha concluso il centrale della Puliservice – e ci stiamo preparando, ci stiamo ricaricando per essere pronte ed esplosive alla partita di sabato».

Appuntamento dunque alle 19, con una Puliservice che non vuole ripetere l’amarezza della Coppa e punta a prendersi subito il vantaggio in questa serie infuocata. Il Rossano, campione in carica della Coppa Calabria, è avvisato: Reggio non intende arrendersi.