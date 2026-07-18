Accanto agli straordinari successi della Domotek Maschile, ai nastri di partenza nel campionato di Serie A2 maschile, dopo aver vinto campionato, Coppa Italia e Super Coppa e straordinari successi individuali, lo zoom amaranto si pone, con forza, sul progetto in rosa con la Puliservice Volley Reggio Calabria ufficialmente iscritta al Campionato Nazionale di Serie B2 Femminile 2026/27.

Un traguardo che premia non solo lo straordinario campionato dell'anno scorso ma anche il lavoro, la passione ei sacrifici di una società che continua a crescere giorno dopo giorno, portando con orgoglio il nome di Reggio Calabria sui parquet di tutta Italia. Adesso anche con la femminile.

Adesso inizia una nuova avventura: una stagione fatta di impegno, emozioni e sfide da affrontare insieme, con la determinazione che da sempre contraddistingue i nostri colori.

La società ringrazia gli sponsor, le istituzioni, lo staff, gli atleti, le famiglie e i tifosi che rendono possibile tutto questo.

La Serie B2 ci aspetta. Noi siamo pronti. Forza Reggio Calabria!